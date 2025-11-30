新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、大人気アニメ『薬屋のひとりごと』第１期、第２期を12月２日（火）より順次全話無料一挙放送する。



『薬屋のひとりごと』は、日向夏による同名小説を原作としたアニメ作品で、後宮を舞台に薬師で“毒見役”となった少女・猫猫が毒や薬の知識を駆使し、宮中で起こる様々な難事件を次々に解決する後宮謎解きエンターテインメント。「ビッグガンガン」（スクウェア・エニックス）および「サンデーGX」（小学館）の月刊誌２誌でコミカライズもされており、シリーズ累計発行部数は4,500万部を突破。TVアニメは2023年10月より第１期、2025年１月より第２期が放送され、稀代の毒好き娘・猫猫による推理劇や猫猫と美形の後宮管理者・壬氏とのコミカルなやりとりなどが人気に。第３期およびシリーズ初の劇場版の制作も決定し、さらなる盛り上がりを見せている。



このたび決定した『薬屋のひとりごと』全話無料一挙放送では、12月２日（火）、３日（水）に第１期（全24話）を、12月７日（日）、８日（月）に第２期（全24話）を全話無料一挙放送。放送後１週間の全話無料配信も実施する。



(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会】

