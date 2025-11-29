本拠地マーベリックス戦

米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁は28日（日本時間29日）、本拠地で行われたマーベリックス戦に先発出場。チームの129-119の勝利に貢献した。試合後、元同僚のアンソニー・デイビスとハグを交わすシーンが話題となった。

試合終了のブザーが鳴ると、八村はコート上でマーベリックスのデイビスに近づいた。昨年までレイカーズで同僚だった間柄だ。落胆した表情のデイビスに両手を広げ、しっかりと抱き合った。何かを耳打ちするような仕草を見せると、場内からも温かい拍手が送られた。

Amazon PrimeのNBA中継番組「NBA on Prime」公式Xは、実際の動画を公開。「再会できて、本当に良かった」と記すと、日本のファンから称賛のコメントが並んだ。

「AD大好きやで。頑張るんやで。ずっと応援してるからね」

「八村が誰からも好かれる理由」

「何回見てもルイがいいやつだってことがわかる」

「無の表情のADが少しだけ笑顔になった」

「心温まる」

八村はこの試合に36分20秒出場。前半は無得点だったが、後半から調子を上げ14得点、4リバウンドを記録した。レイカーズは6連勝を飾った。



