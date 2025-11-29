「八村塁が誰からも好かれる理由」 試合後、落胆する元同僚に…さりげない行動に称賛相次ぐ
本拠地マーベリックス戦
米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁は28日（日本時間29日）、本拠地で行われたマーベリックス戦に先発出場。チームの129-119の勝利に貢献した。試合後、元同僚のアンソニー・デイビスとハグを交わすシーンが話題となった。
試合終了のブザーが鳴ると、八村はコート上でマーベリックスのデイビスに近づいた。昨年までレイカーズで同僚だった間柄だ。落胆した表情のデイビスに両手を広げ、しっかりと抱き合った。何かを耳打ちするような仕草を見せると、場内からも温かい拍手が送られた。
Amazon PrimeのNBA中継番組「NBA on Prime」公式Xは、実際の動画を公開。「再会できて、本当に良かった」と記すと、日本のファンから称賛のコメントが並んだ。
「AD大好きやで。頑張るんやで。ずっと応援してるからね」
「八村が誰からも好かれる理由」
「何回見てもルイがいいやつだってことがわかる」
「無の表情のADが少しだけ笑顔になった」
「心温まる」
八村はこの試合に36分20秒出場。前半は無得点だったが、後半から調子を上げ14得点、4リバウンドを記録した。レイカーズは6連勝を飾った。
（THE ANSWER編集部）