GODIVAのクリスマス♡限定サンタコロネ＆シュトーレンが華やかに登場

今年のクリスマスも、ゴディバのベーカリー「GODIVA Bakery ゴディパン」に心ときめく限定メニューが勢ぞろいします。サンタクロースの姿が愛らしい「季節のサンタコロネ」や、2種類の味が選べるショコラ＆マロンのシュトーレン、さらに人気商品を詰め込んだ限定トートセットまで、多彩なラインナップが登場。どれも数量・期間限定の特別感たっぷりなアイテムばかり。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりなクリスマススイーツです♡

サンタが主役の限定コロネと2種のシュトーレン

「季節のサンタコロネ」（600円／12月3日～25日）は、サンタクロースのビジュアルがキュートな限定コロネ。

ストロベリーソースやストロベリーチョコレート＆ビスケットバーをしのばせ、カスタードとホイップを合わせたクリームを詰め込んだ、ショートケーキ風の贅沢な味わいが魅力です♪

さらに、11月26日～12月25日の期間にはドイツ伝統菓子をゴディパン流にアレンジした2種類のシュトーレンが登場。

「シュトーレン（ショコラ）」（756円）は、アプリコットやレーズンを練り込んだ生地でカカオ分72%のチョコレートトリュフを包んだ、濃厚でしっとりとした味わい。

「シュトーレン（マロン）」（756円）は、ダークチョコレートカレットやドライフルーツ入りの生地でマロンペーストと甘栗を包み、ほくほく優しい甘さと甘栗の食感がアクセントになっています。

人気商品も楽しめる♡限定トートセット

12月3日～25日の期間限定で販売される「ゴディパンクリスマス限定トートセット」は、2種類で展開。

「ゴディパン クリスマス 限定トートセット（シュトーレンショコラ）」（2,700円）と、「ゴディパン クリスマス 限定トートセット（シュトーレンマロン）」（2,700円）のどちらも、シュトーレンに加えて人気商品「ショコラステッキ」と「チョコレートマフィン」が入った豪華仕様です。

トートバッグは普段使いしやすいデザインで、ギフトにも自分用にもぴったり。数量限定のため、なくなり次第終了となります。

クリスマスだけの特別な味わいをお見逃しなく

GODIVA Bakery ゴディパンが贈る今年のクリスマス限定メニューは、どれも華やかで心まで温まるラインナップ。

可愛らしいサンタコロネ、選べる2種のシュトーレン、そして人気商品を詰め込んだ豪華トートセットと、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったりです。

期間・数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。甘く幸せなひとときを演出してくれるゴディパンのクリスマスメニューを、ぜひ楽しんでみてください♡