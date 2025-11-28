この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『【毎日2分】つらい頭痛を解消する手もみセラピー【首コリ/肩こり/緊張性頭痛】』と題した動画で、手もみセラピストの音琶麗菜氏が、緊張型頭痛に悩む人のためのセルフケア方法を紹介している。音琶氏は動画冒頭で「緊張型頭痛でお悩みの方は、一緒に手のひらを押しましょう」と呼びかけ、実演を交えながら手もみセラピーの手順を丁寧に解説している。



音琶氏によれば、緊張型頭痛の主な原因は姿勢にあるという。「うつむき加減の姿勢だったりすると、どうしても肩が凝ったり、首の後ろの筋肉が緊張して、血流の流れが悪くなります」と語り、特に首のリンパと背骨の上部、肩甲骨あたりの血流を促すことが重要だと強調している。



実際の手もみセラピーの方法については「指を立てて、少し力を入れながら押しましょう。あまり早くやらなくて大丈夫です」と穏やかに指導している。テーブルの上でも膝の上でも実践可能であり、場所を選ばずに取り組める点が特徴である。音琶氏は「押し方は、どちらの押し方でも大丈夫です。結構肩が凝っている方は、ここの部分は押しておきたいと思います」と述べ、個々の状態に合わせた柔軟な対応を推奨している。



今回の動画は、毎日2分という短時間で実践できるセルフケアとして構成されており、緊張型頭痛に悩む人が日常生活に取り入れやすい内容となっている。