俳優の杉浦太陽が、子育て情報チャンネル『KIDSNA STYLE チャンネル【公式】』の動画に出演。4児の父として、パパの子育てにおける主体的な関わり方や、夫婦円満の秘訣について持論を展開した。

番組では、視聴者のママから寄せられた「夫の『手伝うよ』という発言に違和感を覚える」という意見を紹介。これに対し杉浦氏は「僕は言わないですね」と即答し、育児は夫婦が「一緒にやっていこうっていう意識を持たなきゃいけない」と力説した。「手伝う」という言葉には、あくまで主体が妻であり、夫は補助的な立場であるというニュアンスが含まれてしまう。杉浦氏は、その意識を変えることが第一歩だと語った。

では、どうすれば夫は主体的に関われるのか。杉浦氏が提唱したのは「妻を見て研究する」というユニークな方法だった。妻が日々どのような流れ（ルーティン）で家事や育児をこなしているのかを観察し、理解することで、夫は初めて家庭の「戦力として動けるようになる」と説明。妻が次に何を必要としているかを先読みして行動できるようになることが重要だという。さらに、夫が家事や育児をした際に「“やってやった感”は絶対に出さないこと。これは必須です」と断言。感謝や称賛を求めるのではなく、当たり前のこととして行動する姿勢が大切だと説いた。

杉浦氏は、自身の行動の根源には「妻の笑顔を守っていこうと思って結婚した」という思いがあると告白。妻の機嫌が悪くなる原因を徹底的に分析し、回避することで、自身にとっても居心地の良い家庭環境を築いていることを明かした。動画の最後には、育児を「趣味」と捉え、「今しかない育児を一緒に楽しもう」というマインドセットを持つことの重要性を語り、夫婦で共に子育てに向き合うことの素晴らしさを伝えた。

