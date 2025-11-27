ÈéÉæ²ÊÀìÌç°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡ª¡ÚÈþÍÆ°åÎÅ¡Û¤Ç¤ÎÈ©´ÉÍý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÉÔ°Â¤ä¤ªÇº¤ß¤òÅ°Äì²òÀâ♡
»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤É¡¢ÃÍÃÊ¤ä¤É¤Î»Ü½Ñ¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÈþÍÆ°åÎÅ¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¤È¤Ê¤ëÈ©´ÉÍý¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¿Ìä¤äÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤ò¡¢¥×¥í¤ÎÀèÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¤Á¤ã¤ª¤¦♡
ÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡©È©´ÉÍý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëQ&A
ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ç¤ÎÈ©´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤É¡¢¥¼¥íÃÎ¼±¤Ç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÉÔ°Â¡Ä¡Ä¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¿Ìä¤äÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤ò¡¢¥×¥í¤ÎÀèÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï......
¤Ä¤Á¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ÀõÁð±¡ ±¡Ä¹¡¦ÅÚ²°²ÂÆàÀèÀ¸
ÈéÉæ²ÊÀìÌç°å¡£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¿ÇÎÅ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥¹¥¥ó¥±¥¢¤äÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤â¹Ô¤¦¡£
Ãø½ñ¡ØÈþÍÆÈéÉæ²Ê°å¤¬»î¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡ªÈþÈ©¡¦¿·¾ï¼±33¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤âÈ¯ÇäÃæ¡£
¤Ä¤Á¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ÀõÁð±¡
ÈþÍÆÈéÉæ²Ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°ìÈÌÈéÉæ²Ê¤È¾®»ùÈéÉæ²Ê¤Î¿ÇÎÅ¤â¹Ô¤¤¡¢Éý¹¤¤È©Çº¤ß¤ËÂÐ±þ¡£
½»¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð6-9-2 3F
☎︎¡§03-6802-4169
¿ÇÎÅ»þ´Ö¡§Ê¿Æü 9:30¡Á12:30¡¢14:00¡Á17:00 ÅÚÍË 9:30¡Á13:00
µÙ¿ÇÆü¡§¿åÍË¡¦ÆüÍË¡¦½ËÆü
https://tsuchiya-family-asakusa.com
Âç»ö¤Ê¥³¥È
¡Ö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ©Çº¤ß¤Ë¤¢¤Ã¤¿À®Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¡¢¤è¤ê¸ú²Ì¤Î¹â¤¤°åÎÅµ¡´ØÀìÇäÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë¤è¤ëÈ©´ÉÍý¤Î¸ú²Ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ËèÆü¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¸«Ä¾¤·¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡×ÌÜÅª¤Ï»Ü½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯È©Çº¤ß¤Î²ò·è¡ª
¡ÖÍÌ¾¿Í¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿»Ü½Ñ¤äSNS¤ÇÏÃÂê¤Î»Ü½Ñ¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤ÏÎ®¹Ô¤ê¤ÇÁª¤Ö¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£È©¾õ¶·¤Ï¤ß¤ó¤Ê°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¼«Ê¬¤ËÅ¬¤·¤¿¥±¥¢¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÈþÈ©¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ç¤¹¡×
Question ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Ù¤¡©
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¬»Ï¤á¤É¤¡ªÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ø
¡ÖÈþÍÆ°åÎÅ¤ò»Ï¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë·è¤Þ¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÈþÍÆ°åÎÅ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë°åÎÅÃ¦ÌÓ¤Ï10Âå¤«¤é¡¢¥Ë¥¥Ó¤äÌÓ·ê¤Î¼£ÎÅ¤Ï20ÂåÁ°È¾¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
È©¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È°Ê³°¤Î¡¢Æó½Å¤Þ¤Ö¤¿¤Î¼ê½Ñ¤ä»éËÃµÛ°ú¤Ê¤É¤âÆ±ÍÍ¡£¸Ä¿Í¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¬¤·¤¿»Ü½Ñ¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÌç¤òÃ¡¤¯¤Ù¤»þ´ü¤ÏËÜ¿Í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡£
Çº¤ß¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ïµ¤·Ú¤Ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Question ÈéÉæ²Ê¤ÈÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¤¬°ã¤¦¤Î¡©
°ìÈÖ¤Î°ã¤¤¤ÏÊÝ¸±¤¬¤¤¯¤«ÈÝ¤«¡¢ÈþÍÆÌÜÅª¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°
¡ÖÈ©¤Ë¼¾¿¾¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤¤Ê¤É¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÈéÉæ¤ÎÉÂµ¤¤ËÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤¬ÈéÉæ²Ê¡£
ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÊÈþÍÆÈéÉæ²Ê¡Ë¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢ÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤Çº¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£¤½¤Î°ìÎã¤¬¡¢¥·¥ß¡¢¥·¥ï¡¢ÌÓ·ê¤Î²þÁ±¤È¤¤¤Ã¤¿ÈþÍÆÌÜÅª¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿·¤·¤¯¤Ç¤¤¿¥Ë¥¥Ó¤Î±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤ë¼£ÎÅ¤ÏÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ë¥¥Ó¤¢¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤ÏÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤È¤Ê¤ê¡¢ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Î¼«Èñ¿ÇÎÅ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
Question ÈþÈ©¼£ÎÅ¤Ã¤Æ1²ó¤À¤È¤¤«¤Ê¤¤¡©
²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡ª
¡Ö1²ó¤ÎÈþÈ©¼£ÎÅ¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÇº¤ß¤¬²ò·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£È©´ÉÍý¤Î»Ü½Ñ¤Ï¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£
»Ü½Ñ¤Ï1¥õ·î¤¯¤é¤¤´Ö³Ö¤ò¤¢¤±¤ëÉ¬Í×¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤ò5¡Á6²ó¤Ç¥ï¥ó¥¯¡¼¥ë¤È¹Í¤¨¤Æ·×²è¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ËÈþÈ©¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÍ½Äê¤ÎÈ¾Ç¯Á°¤«¤éÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Question ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤ÆÁª¤Ù¤Ê¤¤¡ª¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Áª¤Ó¤Î´ð½à¤Ï¡©
¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ·èÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¼ÁÌä¡ª
¡Ö»öÁ°¤Ë¼«Ê¬¤Ç¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ü½Ñ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¡¢HP¤Î¾ÉÎã¤ò¸«¤¿¤ê¡¢µ¿Ìä¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
HP¤äSNS¤ÇÀèÀ¸¤Î¿ÍÊÁ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È°å»Õ¤¬¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡¢¼ÁÌä¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤È¡¢¶¯°ú¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç·èÃÇ¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡×
Question Æ±¤¸»Ü½Ñ¤Ç¤â¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤È¥¨¥¹¥Æ¤Ç¤Ï°ã¤¦¡©
Æ±¤¸»Ü½ÑÌ¾¤Ç¤âÊÌÊª¤È¹Í¤¨¤Æ¡ª¸ú²Ì¼Â´¶¤òµá¤á¤ë¤Ê¤éÈþÍÆ°åÎÅ¤ò
¡Ö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¹Ô¤¦ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ï¡¢°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤Ê¤É°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¹âÇ»ÅÙ¤ÎÌôºÞ¤ä½ÐÎÏ¤Î¹â¤¤¥Þ¥·¥ó¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Èæ³ÓÅª¹â¤¤¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¥¨¥¹¥Æ¤Ï¡¢Èó°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ë¤è¤ë»Ü½Ñ¡£»È¤¦¥Þ¥·¥ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤â¼å¤¯¡¢¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î²ó¿ô¤¬É¬Í×¤Ë¡£
È©Çº¤ß¤Î²þÁ±¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥¨¥¹¥Æ¤Ë¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¾¯¤·È©¤¬À°¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
Question HIFU¤Ã¤Æ¾®´é¤Ë¤¤¯¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¡©¤½¤ÎÁ°¤ËHIFU¤Ã¤Æ¤½¤â¤½¤â¤Ê¤Ë¡©
¤¿¤ë¤ß¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë»Ü½Ñ¤Ç¤¹
¡ÖHIFU¡Ê¥Ï¥¤¥Õ¡Ë¤ÏÀìÍÑ¥Þ¥·¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢SMAS¶ÚËì¡ÊÈéÉæ¤Î²¼¤Ë¤¢¤ëÇö¤¤¶ÚËì¡Ë¤ËÇ®¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ¿¤¨¤ÆÈ©¤ò°ú¤Äù¤á¤ë»Ü½Ñ¤Ç¤¹¡£
´é¤Î¤¿¤ë¤ß¤äÆó½Å¤¢¤´¡¢¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤Ê¤É¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢´é¤¬¤¤å¤Ã¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤À¤¿¤ë¤ß¤Î¾¯¤Ê¤¤RayÀ¤Âå¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤»¤ó¡£
Èæ³ÓÅª¶¯¤¤»Ü½Ñ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ë¤È¤·¤Æ¤âÉÑÅÙ¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±ÍÞ¤¨¤ÆÇ¯¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¥¨¥¹¥Æ¤Ç¤âHIFU¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°å»ÕÉÔºß¤Î¥µ¥í¥ó¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤Ï°ãË¡¡£¥Þ¥·¥ó¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÊÌÊª¤Ç¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¯Ç¯ÈþÂå»Ò
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ º´¡¹ÌÚÎï