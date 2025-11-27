“芸能界の太陽”自認も…村重杏奈「あのちゃんがすっごいうらやましい」理由

タレントの村重杏奈（27歳）が、11月26日に放送されたトーク番組「あちこちオードリー」（テレビ東京系）に出演。「あのちゃんとか何を言い出すかわからないじゃないですか。そこがすっごいうらやましいんです」と語った。



自らを“芸能界の太陽”と自認する村重杏奈は、公私ともに太陽キャラだが、芸能界で求められているのは「極度の人見知りとか趣味が変わっている」人ではないかと考えており、「たとえば、あのちゃんとか何を言い出すかわからないじゃないですか。そこがすっごいうらやましいんです」とコメント。



村重は「当たり前のことを大きな声で言う」キャラを通しているが、「オンエアで使われるのはあのちゃんなんです」とぼやく。さらにポジティブなことを言いすぎても「明るすぎて怖い」「寄り添ってくれてない」と言われるため、ネガティブなことを言おうかなと思う瞬間があったと語った。