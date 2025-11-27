俳優・小栗旬（４２）の変ぼうにネットが衝撃を受けた。

小栗は２６日に放送された三谷幸喜氏脚本のフジテレビ系連続ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜・後１０時）の第９話（３０分拡大）にサプライズ出演した。

演じたのは演出家の蜷川幸雄さん役。ドラマの終盤、「あなたに会いたいっていう人がテンペスト（ジャズ喫茶）で待ってます」と樹里（浜辺美波）に告げられた久部（菅田将暉）が入店すると、そこで待っていた男性が「今日の舞台。見させて頂きました」と明かす。久部が「失礼ですが」とたずねると、男性は「蜷川幸雄です」と正体を明かした。

驚きの展開にＸ（旧ツイッター）では「蜷川幸雄」がトレンド入りし、「小栗旬出てきてびびった」「声出たわ」「一瞬分からんかった」と騒然。

小栗が最後にニット帽を取ると、おでこがかなり広くなっていた。「おでこが、おでこがｗ」「まさかのおでこ」「まさかおでこ広くして蜷川幸雄役やるとは」「おでこの広さにも混乱する」「そういう特殊メイクだったのか気になってずっと頭から離れない」「まさかの髪型で吹いた」「帽子とったら広いデコ」と驚きが止まらなかった。