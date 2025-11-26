米粉を使うととっても簡単！「チーズフォンデュ」
米粉で作る「食パン」は食べ応え抜群！
米粉料理家であり、管理栄養士、アレルギー分野管理栄養士などの資格を持つ中村りえさん。家族の小麦アレルギーがきっかけで知った米粉のおいしさを多くの方に発信しており、米粉レシピのInstagramアカウントはフォロワー13万人以上（2025年11月現在）。
米粉は米を加工して粉末状にしたもののこと。アレルギー対応やグルテンフリーなどのよいとことろがあります。パン作りでは発酵の回数や時間を減らすことができ、ダマになりくいためお菓子作りで粉をふるわなくてもよいというメリットも！
※本記事は中村りえ著の書籍『米粉365 パンもお菓子もおかずも。』から一部抜粋・編集しました。
■チーズフォンデュ 難易度★ ☆ ☆
米粉を使えば、チーズフォンデュも簡単。チーズがもっちりしておいしいです。じゃがいもやかぼちゃも合いますよ。
材料（作りやすい分量）
ピザ用チーズ… 100g
牛乳… 100ml
米粉… 大さじ1と1/2
〈具材例〉
フォカッチャ…1/4個
ソーセージ…4本
ブロッコリー…1/2株
パプリカ…1/4個
作り方
（1）具材を用意する。フォカッチャはひと口大に切る。ソーセージはさっとゆでる。ブロッコリーは小房に分けて耐熱容器に入れてラップをして電子レンジ（600W）で1分30秒加熱する。パプリカは1.5cm幅の細切りにする。
（2）耐熱容器にピザ用チーズ、米粉を入れて混ぜ合わせる。牛乳を加えて、ラップをして電子レンジ（600W）で2分加熱する。なめらかになるまでよく混ぜる。
＜注意点＞
・大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。mlは容量で、重さ（g）ではありません。重さは材料ごとに異なるため、よくレシピを見て作りましょう。
・米粉は種類によって、性質や調理に必要な水分量が変わります。使用している米粉と同じものを使うと失敗しにくいです。このレシピは『米の粉』（共立食品）を使用しています。
