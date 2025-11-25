肉on肉の豪快な一皿！かつや、カレーライスならぬ「肉ライス」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて10万食限定の「肉ライス」を2025年11月21日(金)より期間限定で販売を開始する。
■肉に肉をかけて豪快に！これがかつやの『肉ライス』
2025年11月21日(金)から10万食限定で販売するかつやの期間限定メニューは、ご飯とロースカツの上に肉たま炒めを盛り付けた、カレーライスならぬ『肉ライス』。年の瀬が近づくにつれて何かと忙しくなるこの時期、がっつり食べて頑張る人を応援したいと考えて誕生した。
■サクサクやわらかなロースカツと肉たま炒めを豪快に！
肉たま炒めは、豚肉、玉ねぎ、ニラ、玉子と一緒に甘辛い焼肉タレで炒め、ご飯が進む濃厚な味わいに仕上げている。かつや定番のロースカツの上に盛り付けた肉たま炒めをご飯と一緒に食べる、肉好きのための豪快な一皿だ。
■テイクアウトでお店の味をおうちや職場でも！
『肉ライス』は、お弁当としてテイクアウトも可能だ。自宅でゆっくりと食事を楽しみたい時や、職場でのランチなど様々なシーンで利用できる。
■商品概要
※⼀部店舗は、メニューや価格が異なります。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できる。
【店内メニュー】
〇肉ライス
通常店舗：890円(税込979円)/券売機店舗：税込980円
【テイクアウトメニュー】
〇肉ライス弁当
通常店舗：890円(税込961円)/券売機店舗：税込980円
〇その他メニュー
■とんかつ専⾨店「かつや」
