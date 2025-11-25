この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

最新のYouTube動画『薬は待って！コレステロールと中性脂肪を落とす方法が超簡単！手をもむだけ！』で、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、脂質の数値改善に向けた手のひらへの刺激法を紹介した。



冒頭、音琶氏は「脂肪を処理する工場が疲れている状態になっています」と切り出し、健康診断で数値が高いと指摘される人々の悩みに言及した。食事制限や運動、薬での対処を試みても改善されない場合があることに触れ、「体質のせいではなく、体のスイッチが止まっているだけ」という見解を示した。肝臓の働きの低下、胆のうの詰まり、消化吸収のバランス崩れ、自律神経の乱れといった内側の機能不全が原因であると分析し、生活習慣とは異なる視点から改善策を提案した。



その上で音琶氏は、手のひらにある3つの反射区を刺激する手法を実演した。第1の反射区は肝臓である。右手の薬指下の延長線上に位置し、「肝臓が疲れていると悪玉コレステロールや中性脂肪が増えやすい」と説明した。親指の角を斜めに当て、押される方の手を曲げながら痛みを感じる位置で7秒間保持する手順を示した。



第2の反射区は胆のう。音琶氏は「脂肪を分解する胆汁を出す場所」として胆のうの役割を強調し、ここが詰まるとコレステロールが溜まりやすくなると述べた。反射区の位置は肝臓とほぼ重なるが、押し方は指を伸ばして刺激を加える点が異なる。肝臓と胆のうを交互に刺激することで双方にアプローチできると案内した。



第3の反射区は腎臓であり、「内臓の働きを一瞬で整えるスイッチになる」と音琶氏は強調。腎臓の反射区は両手に存在し、手のひら中央部を親指の腹で垂直に押す形で刺激する。範囲が広いため、500円玉程度の範囲を円を描くようにずらしながら押すことが推奨された。老廃物や脂肪毒素を流し、血液循環を促すことで内臓の機能が整い、脂質の代謝が復活するとされた。



音琶氏は押し方の基本として「1つの反射区につき7秒間をぎゅっと押し、3回から5回繰り返す。1日に3回から5回実施する」という頻度を明示した。また、爪が長い人や指に力が入りにくい人にはスティックやカッサの使用を提案し、器具を用いた際の押し方の工夫も紹介した。実践後には水分を摂取して老廃物を流すことを忘れないよう促した。



動画の終盤、音琶氏は「薬を飲む前に、まずこの3つの反射区を試してください」と力説し、「押せば押すほど改善が早くなる」と視聴者を激励し、日常生活の中で気づいた時に実践することを勧めた。数値改善に悩む人、薬に頼る前にセルフケアを試したい人にとって、手軽に実践できる具体的な反射区の位置と手順が示された有益な動画である。