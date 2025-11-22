町田vs神戸 スタメン発表
[11.22 天皇杯決勝](国立)
※14:00開始
主審:木村博之
副審:渡辺康太、坂本晋悟
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 16 前寛之
MF 19 中山雄太
MF 26 林幸多郎
MF 88 中村帆高
FW 7 相馬勇紀
FW 9 藤尾翔太
FW 15 ミッチェル・デューク
控え
GK 44 新井栄聡
DF 50 岡村大八
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
MF 8 仙頭啓矢
FW 10 ナ・サンホ
FW 49 桑山侃士
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 24 酒井高徳
DF 41 永戸勝也
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
MF 11 武藤嘉紀
MF 23 広瀬陸斗
FW 9 宮代大聖
FW 13 佐々木大樹
控え
GK 50 オビ・パウエル・オビンナ
DF 15 本多勇喜
DF 31 岩波拓也
MF 14 汰木康也
MF 18 井出遥也
MF 2 飯野七聖
MF 25 鍬先祐弥
FW 10 大迫勇也
FW 26 ジェアン・パトリッキ
監督
吉田孝行
