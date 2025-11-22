フォークデュオ「ゆず」が22日、公式サイトを更新。「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK」全公演中止を発表した。

「平素よりゆずを応援いただきまして、誠にありがとうございます」とした上で、「12月に開催を予定しておりました『YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK』につきまして、やむを得ない諸事情により、全公演を中止させていただくこととなりました」と発表した。

中止になったのは以下の3公演。

2025年12月3日(水) 香港・AXA Dreamland

2025年12月6日(土) 上海・Shanghai Music Park

2025年12月8日(月) 台北・Zepp New Taipei

チケットの払い戻し方法や期間については、現在調整中だという。「詳細が決まり次第、公式サイトおよび各チケット販売ページにてご案内いたします。チケットはご案内まで大切に保管いただきますようお願いいたします」と伝えた。

「本公演を楽しみにしていただいていたファンの皆さまにおかれましては、このようなご案内となりましたことを心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。