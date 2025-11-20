この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『【五十肩】手をもむだけで、つらい腕の痛み・手のしびれを解消するセルフケア！肩甲骨もほぐれる！』で、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、五十肩やつらい腕の痛みを和らげることを目指したセルフケア方法を伝えている。音琶氏によれば「糖尿病がある方は、五十肩になりやすい」とされており、日頃からの体調管理への注意を促している。



冒頭で音琶氏は肩や腕の痛みに悩む人に向けて「たった3カ所、手をもむだけで、つらい腕の痛みや五十肩にアプローチするセルフケア」をレクチャーすると宣言する。「特に夜間痛がある方は重症」のため、まずは医療機関の受診を勧めたうえで、自宅で行えるケアとして手を押していく方法を紹介している。



具体的には、①肩の反射区、②頚椎の反射区、③背骨上部の反射区という3カ所を、それぞれ7秒間じっくり押していくシンプルな流れで構成されている。音琶氏は「早い方ですと、たった1回やっただけで痛みが楽になったと感じた方もいる」「手のひらを押したら、痛かった側の肩を下にして寝られるようになったという声も届いている」と体験談も紹介し、「皆さんも騙されたと思ってやってみてください」と背中を押している。



手の押し方についても細かなポイントが示される。まず肩の反射区は、手の小指側の骨の内側、手相の線から親指1本分ほど下の位置を目安に探していく。親指を骨の下に差し込むようにして7秒間押し、それを数回繰り返す流れである。押しにくい場合は、手を返して人差し指で押す方法も紹介されており、親指でも人差し指でも「自分が押しやすいほうで問題ない」として、無理のないやり方を勧めている。



2つ目の頚椎の反射区は、親指の爪の脇にある細かな部分に位置している。ここは特に手のしびれが気になる人に意識してほしいポイントだと音琶氏は述べる。人差し指で親指を支え、親指の硬い側面を立てて、向こう側へ押し出すように7秒間保つのがコツである。反対側の親指も同様に行い、痛みが強い場合はお風呂などで手を温めてから行うと刺激がやわらぎやすいとも伝えている。



3つ目の背骨上部の反射区は、肩甲骨まわりのこわばりに関連するポイントとして紹介される。場所は両手の親指の付け根を3等分したうちの、一番上のあたりである。親指をつまむように持ち、骨の内側に指先を差し込むイメージで押していく。ここでも7秒間の保持を数回繰り返し、少しひねるようにしながら位置を微調整すると、自分にとって「効いている」と感じるポイントが見つかりやすいと説明している。



全体の押し方の目安としては、1つの反射区につき7秒押すことを基本とし、1カ所あたり3～5回、それを1日に3～5回続けてみることが提案される。実践後は「水分をしっかり取って老廃物を流す意識を持つとよい」とし、ケア後の過ごし方にも触れている。また、爪が長いと痛みが強くなりやすいため、事前に短く整えておくこともポイントとして挙げている。



終盤では、音琶氏が改めて糖尿病と五十肩との関係性に言及する。糖尿病がある場合、血糖コントロールが不良だと肩の痛みが出やすく、つらさが長引きやすいとされることから、日常的な血糖管理の重要性を静かに強調している。こうした背景を踏まえつつ、セルフケアとしての手もみを日常に取り入れ、自分の体と向き合う時間を持ってほしいというメッセージで話を締めくくった。