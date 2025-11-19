Image: Huawei via notebookcheck

ドーン…って音が聞こえそう。

ファーウェイが次世代フラッグシップスマートフォンとなる、Mate 80シリーズとMate X70の発売日を正式に発表しました。Mate X70はハイエンドの折りたたみ端末で、80シリーズと同時発売される予定。Mate 80 Pro Maxと思われる端末がティーザー動画で公開されています。

Mate 80 Pro MaxはMate 70 Proの後継機で、注目ポイントはとにかくドーンとした独特のデザインです。ゴールドのボディに円形リアカメラモジュール、そしてファーウェイ版MagSafeユニットの主張がとにかく強い印象。

ちなみに前世代のMate 70シリーズは標準モデル（Mate 70）、Mate 70 Pro、Mate 70 Pro+、Mate 70 RS Ultimateのラインナップ構成でした。

Mate X7は、昨年リリースされた折りたたみスマホMate X6の後継機種。こちらも大幅なデザイン変更が噂されています。notebookcheckの記事によると、内部ディスプレイは7.95インチで2K解像度を搭載するのでは？ とのこと。

Mate 80シリーズとMate X7ともに、最大20GBのRAMを搭載した新型Kirin 9030プロセッサを装備するとも予想されています。

機能もさることながら、見た目のSF感や異次元感は最強かも。詳細は11月25日の公式発表をお待ちください！

Source: Huawei via notebookcheck