この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『ココヨワチャンネル』のRyota氏（カウンセラー・作家）が最新動画「【これが盲点】不景気が心を病ませる意外な理由とは？漠然とした不安につながる6つのこと」を公開。不景気や経済の停滞が現代人の心に及ぼす深刻な影響について、自身の経験も交えながら具体的に語った。



冒頭、Ryota氏は「最近まあ経済が停滞してるって感じてないですか? この経済停滞って、心の余裕を奪うんですね。メンタルヘルス的にも影響を与えるんですよ」と切り出し、現在の物価高・収入伸び悩みが個人にどんな心理的負担をもたらすか解説する。



まず「生きるために守りの志向になっちゃうよね」と、経済が不透明になると多くの人が消費や挑戦を控え守りに入る傾向を指摘。「どこに行ったって、ある程度変化はないんですよ。自分の能力値における限界ってありますよね」と転職などによる状況打開も簡単でない現実に触れた。



続いて、「将来不安で動けなくなるってことです」と、年金や物価上昇、雇用の不安など先の見通しが立たないことで「今を楽しめなくなる」「ストレスを受ける」と語る。また「自分の個性を発揮できてるって思うと、ストレスは溜まりづらいんですよ。その逆だから八方下がり」と“自己コントロール感”喪失が心の不調につながる構造に言及した。



さらに「遊びとか学びに、お金使えないよねってことです」「選択肢がないっていうのが絶望ですから」と、経済的な余裕がなくなることで“希望の選択肢”が減る危うさを強調。「本当はもっといろんなことすればいいのに、やめとこうってなっちゃう」と内省した。



4つ目のポイントとして「労働で思ったほど報われないってことです」とし、「労働しても報われなかったりリターンが全然なかったら、ドーパミンなんて出ない」と、“報酬が感じられない社会”がやる気や心身の活力の減退を生むメカニズムを解説。さらに「思い切った行動が取れなくなる」「守りに入ると、実は緩やかな衰退」とも述べ、日本社会全体がリスク回避型になり、新しい試みや発想が生まれにくくなっている現況に警鐘を鳴らした。



極めつきは「貧乏だとか自分はダメだっていう認知を作っちゃう」と、経済停滞が自己肯定感の低下を呼ぶ悪循環を説明。「お金がない＝ダメじゃない。幸せに生きることが重要」としつつ、「それではダメだってレッテルを貼る人が増えている」と現代的な“自己否定感”の高まりに危機感をのぞかせた。



最後にRyota氏は、「今は経済が停滞していても、発想力を広げて新しいことに挑戦するのが大切」「自分の力でできることがあれば、心の余裕を取り戻せる」と提案。「シーグラスやハンドメイドの例を交え、“気持ちの面では取り戻せる”ことを強調。「今日も全部で7つのことをお話ししてきました。経済停滞は今に始まったことじゃないけど、深刻化してきましたよね」と語り、視聴者へ「まずはお金を使わずに楽しみを見つけることから始めてみてほしい」と呼びかけた。



動画の終わりでは、「ココヨワチャンネルでは、今の時代の問題点や心の余裕を失わせるものなど、知識としてお届けしています」とチャンネル内容もしっかり紹介し、今後も“心の満足”を模索するアドバイスを発信し続ける姿勢を示した。