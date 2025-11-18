専門家が解説「パンは節約にならない？」医療費も考えた“本当にお得な食生活”
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「【損しない節約術】パンとご飯どっちが得か徹底比較！」と題した今回の動画で、健康パンの専門家・むらまつさき氏が“米が高いからパンに切り替えれば節約できるのか？”について徹底解説した。むらまつさき氏は「米からパンに切り替えても、実際は思ったほど節約になっていない」と切り出し、パンとご飯、それぞれを食べた場合の金額を具体的に試算。“安さだけでパンを選ぶこと”に警鐘を鳴らした。
動画では、一般的な小麦の丸パンとご飯を同じ条件で比較。「小麦パンの方が1年間でおよそ12,000円安くなる」と数字を示しつつも、「健康になれるのはどっちかという視点も必要です」と指摘した。むらまつさき氏は「今、小麦は体に悪い、パンは食べるなという情報も出回っている」と現状の健康志向ブームに言及。その上で、健康志向の高い“グルテンフリーパン”であれば体にやさしいが、“グルテンフリー商品は値段が高く、節約目的にはならない”と解説した。
動画の中盤では「じゃあ、どうする？抜け道をご紹介します」と話し、“手作りのグルテンフリーパン”を提案。自作することで1個あたり約40円で仕上がり、「医療費など将来的なコストも考えれば、手作りグルテンフリーパンが一番コスパが良い節約術」と強調。「パンの価格だけでなく、その先の未来の医療費も考えて計算していくと、一番節約できるのは手作りのグルテンフリーパンです」と独自の見解を示した。
また、むらまつさき氏は「パン作りが未経験の方も安心」とし、自身のLINE登録者に向けて健康パンの手作りキットや無料相談会などの特典も案内。「お料理初心者の方も失敗が少なく、驚くほど簡単にできます」と強調している。
動画の終盤では「市販の小麦パンは米より確かに安いが、医療費などを考えると一番の節約は体に良いパンを自分で作って食べること。これが私のおすすめです」と改めて締めくくった。
むらまつさき氏は「皆さんの健康的な生活の一助になればうれしい。今後も健康的なパンの作り方、食べ方、付き合い方をお伝えしていくので、ぜひ次回もご覧ください」と呼びかけ、動画を締めた。
動画では、一般的な小麦の丸パンとご飯を同じ条件で比較。「小麦パンの方が1年間でおよそ12,000円安くなる」と数字を示しつつも、「健康になれるのはどっちかという視点も必要です」と指摘した。むらまつさき氏は「今、小麦は体に悪い、パンは食べるなという情報も出回っている」と現状の健康志向ブームに言及。その上で、健康志向の高い“グルテンフリーパン”であれば体にやさしいが、“グルテンフリー商品は値段が高く、節約目的にはならない”と解説した。
動画の中盤では「じゃあ、どうする？抜け道をご紹介します」と話し、“手作りのグルテンフリーパン”を提案。自作することで1個あたり約40円で仕上がり、「医療費など将来的なコストも考えれば、手作りグルテンフリーパンが一番コスパが良い節約術」と強調。「パンの価格だけでなく、その先の未来の医療費も考えて計算していくと、一番節約できるのは手作りのグルテンフリーパンです」と独自の見解を示した。
また、むらまつさき氏は「パン作りが未経験の方も安心」とし、自身のLINE登録者に向けて健康パンの手作りキットや無料相談会などの特典も案内。「お料理初心者の方も失敗が少なく、驚くほど簡単にできます」と強調している。
動画の終盤では「市販の小麦パンは米より確かに安いが、医療費などを考えると一番の節約は体に良いパンを自分で作って食べること。これが私のおすすめです」と改めて締めくくった。
むらまつさき氏は「皆さんの健康的な生活の一助になればうれしい。今後も健康的なパンの作り方、食べ方、付き合い方をお伝えしていくので、ぜひ次回もご覧ください」と呼びかけ、動画を締めた。
関連記事
健康パンの専門家が明かす「砂糖ゼロのパン作りは可能」―“これが味を決める”独自の視点も
健康パンの専門家・むらまつさき＆とりぴぃ、米粉パン作りの裏技公開！「米粉パンは誰でも美味しく作れる」意外なプロ直伝テクも紹介
健康パンの専門家・むらまつさき「実はピーナッツクリームもパンもコレがコスパ最強！」
チャンネル情報
パンは体に悪いと思っている人、パンが好きなのに我慢している人、アレルギーや不調がありパンを控えている人へ、今よりもっと健康的に、パンをおいしく楽しむための情報をお届けしています！