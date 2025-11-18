この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

数字に強くなるために理解するべき決算書。勉強して儲ける経営者になるか、一生無能なままでいるかはあなた次第です。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「数字に強くなるために理解するべき決算書。勉強して儲ける経営者になるか、一生無能なままでいるかはあなた次第です。」と題したYouTube動画で、絶対に会社を潰させないプロとして知られる“黒字社長”こと市ノ澤翔氏が登場。動画では、これまで累計1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤氏が、経営者として押さえておくべき決算書のポイントや数字に強い経営者が手に入れられる自由について、具体的かつ実践的な視点から解説を行った。



冒頭で市ノ澤氏は、「見ない奴から、倒産する」と警鐘を鳴らし、「経営者が決算書で必ず把握すべき最重要項目の理解なくして、会社経営に乗り出すのは危険だ」と強調。まずは社長として現金預金残高、自己資本、運転資金、借入金の状況、そして“あってはならない資産”を確実に押さえることを推奨。「現預金残高はいかなる時でも必ず把握しましょう。ここが尽きれば会社は倒産です」と語り、さらに「経営計画書は自分の言葉で説明できなければ意味がない。銀行員は“返済能力”を何より重視します。数字に強いだけで銀行から信用され資金調達が円滑になる」と、銀行員目線での重要点を明かした。



また、PL（損益計算書）については「営業利益と経常利益、この2つが特に重要。営業利益が出ていない本業は存在意義すら疑問を持たれる」、さらに「金融機関の評価は経常利益より上の項目だけが対象。営業利益が赤字の会社は、銀行から見放される」と、資金調達に直結する数字を解説した。



「変動比率・固定費・減価消却費も必ず押さえてほしい」とし、建設業や製造業など減価計算が必要な業態では、管理会計による数字管理の必要性も強調。「決算書上からは見えない“本当の自社の儲け”を適切に把握することで初めて、正しい戦略が立てられる」と語った。



経営指標では、自己資本比率、債務償還年数、そして「ROA（総資産経常利益率）にも常に目を配ってほしい」とした上で、「ROAが5%を超えて初めて銀行評価は満点。けれど経営者であれば10%を目指してほしい。資産を効率よく利益に変える仕組み作りこそが、会社を強くする唯一の道」とアドバイスを送った。



動画の終盤、市ノ澤氏は「会社に利益とキャッシュをしっかり残す“数字に強い経営者”は、結果として好きな人と好きな時に好きなことができるようになる」と独自の理想像を語り、「仕事が好きでやりたいことを実現したい、そんな経営者ほど数字を制し夢も叶えている」と締めくくった。



動画は「最低限ここだけは決算書でチェックし、あとは経営者自身が意思を持って経営のかじ取りをしてほしい」と呼びかけ。チャンネル登録や各種SNS、事業相談の案内も行い、視聴者に「一緒に黒字経営を目指そう」と力強くエールを送っていた。