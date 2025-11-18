吉岡里帆、緊張する場面の乗り越え方を明かす「私だと手が冷えちゃうので…」

11月16日放送のJ-WAVE『UR LIFESTYLE COLLEGE』にて、吉岡里帆が緊張をほぐすためにしていることを語った。

【関連】吉岡里帆、台湾での撮影生活で克服したものとは？「つらくなってたの嘘みたい」

面接を控えているというリスナーから寄せられた“緊張する場面をどのように乗り越えてきたか”という質問メールを受けて、吉岡は、「私も緊張しいなんですよね」「私は緊張すると手汗がすっごい出てきて、もうキンキンに冷えちゃうんですよ」と明かした。

その上で、「自分の冷えてる手を触って、自分って緊張してるんだと思ってまた緊張してきて、すごい負のループみたいに入っていってしまうので」「自分が緊張した時にこわばってる部分とか、例えば私だと手が冷えちゃうので手を温めたりとか、逆にそうなっちゃうところをそうならないようにしてあげると、ちょっとだけ緊張がほぐれるような気がして、普段そうしてます」と回答。

また、「あとは気持ちの問題なので、緊張しすぎると本来の自分のよさが出なくなるから、緊張しすぎない自分でいようと。あと、これが全てじゃないとどこかで思う。全てだとしても」と精神面でのアドバイスも送っていた。