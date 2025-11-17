ニットを新調するなら？ 普通で可愛い「だけど少し違う」オシャレに差がつくデザイン

「ありきたりじゃない」シンプル以上の新作

そろそろニットが主役の季節。ぬくもりのある質感、1枚で「絵になる」シルエット。着回しが効くという現実的なメリットもあわせ持つ、ワードローブを更新する「実力派ニット」をご紹介。







あいまいなトーンを退屈させない「ざっくりとした編み模様」

ピンクモヘアカーディガン／ビリティス・ディセッタン（ビリティス） サスペンダーつきベージュパンツ／AKTE リング／BULBS（ZUTTOHOLIC） ブーツ／ヘンリ エン ヴァーゴ



思わずふれたくなるようなモヘアのニットカーディガン。気楽なワイドにぬくもりを添えながら、どこか芯の強さを感じさせる、迫力のある面持ちへ。おじさん風のサスペンダーでクラシカルなムードを上乗せしつつ、パンツのセンタープレスできちんと感は維持。







あり余るそでと身幅でルーズなワンツーを今らしく

グレーウールニットトップス／RHC（RHC ロンハーマン） ブルーデニムパンツ／HAIKURE（ショールーム ロイト） バブーシュカ／TW パンプス／PELLICO（アマン）



ファーに近い華やかさがあるシャギーニットは、くすんだ色みを選びひかえめな甘さに調整。デニムと合わせた鉄板スタイルを、地味でも派手でもない絶妙な存在感に。バックオープンデザインで、後ろ姿はセンシュアルなムード。あどけなさと大人っぽさを1枚で表現できるから、デニムでくずしてもほどよいあんばいに仕上がる。







ざっくりルーズ「なのにクリーン」

白ニット （10月下旬以降展開予定）／SACRA（インターリブ） 中に着た白ハイネックシャツ／Sov.（フィルム） 黒スカート／エイチ ビューティー＆ユース バッグ／スーザン サツマリー（ユナイテッドアローズ 渋谷スクランブルスクエア店） シューズ／DOUBLE STANDARD CLOTHING（フィルム）



首まわりがチクチクしにくいやさしい肌あたりのミドルゲージ。ボリューミィなシルエットでも重さを感じにくい、クリーンな白がもたらす軽やかさ。ふわふわとした長い毛足が真っ白の緊張をほぐしてやわらかく。大胆に効かせたドロップショルダーのおかげで、オーバーサイズでも着ぶくれしにくい。







（コーディネートのプライスなど詳細）

【全16スタイルの一覧】≫ニットを新調するなら？ 普通で可愛い「だけど少し違う」オシャレに差がつく選び方



