日常で見かける典型的な人物やなにげない光景に扮する"地味ハロウィン"。



【写真】コスプレしたのはこの人…男性アイドル！

今、SNS上ではそんな地味ハロウィンの一環で紹介された「接客業が恐れるおばさん」が大きな注目を集めている。



「接客業が恐れるおばさん #地味ハロウィン #地味ハロウィン2025」



と自身のコスプレを投稿したのは男性アイドルグループ「カラフルダイヤモンド」の高垣博之さん（@karadai_hiro）。



濃い目のピンクのダウンジャケットにニット帽、眼鏡、大きなマスクをまとったおばさん風…なぜだかわからないが、たしかに自分が接客業だったら関わるのを遠慮したくなるような…そんな雰囲気を醸し出すファッションだ。



高垣さんにお話を聞いた。



ーーこのコスプレをされた経緯は？



韓国の「サービス業が一番怖がるファッション（서비스직이 제일 무서워하는 패션）」というポストが好きで、紹介されていた服や小物を自分で揃えて再現してみたいなと思いました。



地味ハロウィンは毎年やっていて、今までは身の回りにある物でやっていたのですが、今年はこのためにしまむらに服を買いに行き初めて出費しました。でもその甲斐がありました。



ーー反響は日本のみならずネタ元の韓国にも広がっているようです！



高垣：毎秒スマホが鳴るレベルで通知が止まらなくて、今後の人生こんなにバズることはないんだろうなと思いました…。



SNSユーザー達から



「マジで突飛なクレーム入れてくるババアって赤とかピンクのダウン着てる 危険色だって知らせてくれてるんか？」

「現接客業だけどめっちゃ分かるこの格好のおばさん来たら戦闘態勢になってしまう」

「この感じで帽子にお花がついてたりセーターの胸にブローチがついてたらさらに危険 」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。高垣さんの今後の地味ハロウィンにも期待したい。



なお高垣さんが所属するカラフルダイヤモンドは解散が決定。集大成となるラストアルバム『COLORFUL DIAMOND THE BEST』が発売され、2026年1月11日には解散ライブ「Shining Live THE FINAL CARAT」が開催される。ぜひ多くの方に彼らの有終の美を堪能していただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）