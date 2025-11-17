ノーリツ鋼機が大幅反発、音響機器関連の販売好調で２５年１２月期業績予想を上方修正 ノーリツ鋼機が大幅反発、音響機器関連の販売好調で２５年１２月期業績予想を上方修正

ノーリツ鋼機<7744.T>が大幅反発し１９９９年９月以来約２６年２カ月ぶり高値をつけている。前週末１４日の取引終了後、２５年１２月の連結業績予想について、売上高を１１０７億円から１１６２億円（前期比９．１％増）へ、営業利益を１６０億円から１９９億円（同横ばい）へ、純利益を１０７億円から１４０億円（同１３．２％減）へ上方修正したことが好感されている。



主にものづくり（音響機器関連）セグメントでＤＪ機器や米国向け販売が好調なことや、想定為替レートの見直しを行ったことを反映させたことが要因としている。なお、同時に発表した第３四半期累計（１～９月）決算は、売上高８６２億５３００万円（前年同期比１０．０％増）、営業利益１７５億７５００万円（同５．２％増）、純利益１３３億２６００万円（同３．２％増）だった。



出所：MINKABU PRESS