◇ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025第1戦 日本11―4韓国（2025年11月15日 東京D）

国際舞台でも強みになる「前さばき」を見せた。岸田は自らの打撃を「前さばき部隊」と言う。同点の5回無死一、二塁で見せた代打勝ち越し3ランは、代わったばかりの相手投手の初球131キロスライダーを体の前で捉えたものだった。代表初アーチとなる決勝弾に「感触はほぼなかった」と会心の笑顔を見せた。

「意識は前で打つ。ポイントを前（投手寄り）に置いておいた方が、詰まってもヒットになる」。今季は規定打席未到達ながら、打率・293、8本塁打の好成績。打てる捕手として侍ジャパンに名を連ねた。宮崎強化合宿では、同じようにミートポイントを投手寄りに設定している野村とも意見交換。小園や森下らとも野球談議を交わし自信を深めた。

国際大会は初見の投手や動く球を駆使する外国人投手が相手となる。動く前に仕留める意識を持つ打撃は、有効だ。井端監督にも強烈にアピールする一振りだった。指揮官は来年のWBCへ、捕手陣の若返りと「打てる捕手」をテーマに掲げてきた。今回の強化試合に選出した4人に加え、DeNA・山本や広島・坂倉らが候補に挙がる捕手陣。本番では3人に絞り込まれる見込みで、激しいメンバー争いの中で、まずは打ってみせた。

「WBCという大きな大会で、日の丸を背負ってプレーできたら」

前回大会経験者の中村悠や坂本、若月と捕手陣全員がこの日は安打をマークと激しい火花が散る。16日の第2戦ではマスクをかぶる。「負けたくないという気持ちはあるし、そこで気負っても持ってる力しか出せないと思う。集中して、できることをしっかりやっていきたい」。岸田らしさを見せて、WBC代表の座を勝ち取る。（小野寺 大）

≪レギュラーシーズンで打率・258≫岸田はレギュラーシーズンで通算68度代打起用され、62打数16安打（打率・258）1本塁打、5打点。23年6月30日の阪神戦では1―1の延長10回に加治屋からサヨナラ本塁打を放っている。ここ3年に限れば40打数12安打の打率3割と高い代打率を誇る。