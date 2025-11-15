11月13日（日本時間14日）、ドジャース・大谷翔平（31）がドジャース移籍後2年連続でナ・リーグ最優秀選手（MVP）に満票で選出された。大谷がMVPに選ばれるのは、エンゼルス時代も含めて通算4度目。両リーグでの複数回受賞という新たな偉業を野球史に刻んだ。

【写真】真美子さんが選んだイタリア製のハイブランドワンピース。エレガントな装い

昨年に続き、MVP発表の瞬間は、妻の真美子さん（28）と愛犬デコピンも一緒だった。MLB専門チャンネル「MLBネットワーク」の生中継に出演した大谷は、MVPが発表されると、隣に座る真美子さんとデコピンをハグし、デコピンにはキスまでしていた。

大谷はブラウンのシャツに白いボトムス、真美子さんは襟付きのブラウンのワンピースという装いだった。まるでデコピンの毛色とそろえたかのような色合いが、ファンの間で"デコピンコーデ"と話題になっている。

真美子さんが着ていたワンピースについて、ファッション誌編集者が解説する。

「SNSでもいくつか指摘する声がありますが、1978年に創業したイタリアのブランド『ブルネロクチネリ』の商品と思われます。上質かつシンプルなデザインで支持されており、Meta（旧Facebook）の創業者であるマーク・ザッカーバーグ氏のお気に入りのブランドとしても有名です」

真美子さんは、これまで「ZARA」などファストファッションブランド中心のスタイリングをたびたび披露し、"庶民派"と親しまれてきた。しかし、「ブルネロクチネリ」は知る人ぞ知る高級ブランドだという。

「ロゴを大胆にあしらうようなことはせず、ごくさりげないデザインなので、一見すると高級ブランドのアイテムとはわからないかもしれません。

しかし、『ブルネロクチネリ』は、高級素材を熟練の職人が丁寧に仕上げるため、シンプルなシャツでも定価で30万円以上します。"本当に良いもの"を知る人のためのハイブランドと言えそうです」

以前から真美子さんは、アクセサリー使いの巧みさなどが注目されている。前出のファッション誌編集者の話。

「真美子さんはカジュアルなファッションを好む印象ですが、決して無頓着なわけではなく、スポーティーなアイテムとアクセサリーの組み合わせなどから、"オシャレ上級者"であることが伝わってきます。

大谷選手と並んでソファに座り、デコピンを膝に乗せ、『MLBネットワーク』の生中継はリラックスしたムードで行われました。なのであまりキメすぎたら浮いてしまいかねない一方で、愛する夫の晴れ舞台でもある。そんな難しいTPOに合わせた結果が、今回の装いだったのでしょう」

真美子さんのセンスと気遣いが込められたコーディネートなのだった。