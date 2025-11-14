【Amazon Black Friday Market】 開催期間：11月21日～11月23日 営業時間：11時～20時（最終入場 19時30分） ※11月21日のみ13時～20時 会場： 六本木ヒルズアリーナ（東京都港区六本木6丁目10-1） 入場・利用料： 無料

Amazonは、11月14日開催の「Amazon ブラックフライデー」記者発表会にて体験イベント 「Amazon Black Friday Market」を11月21日より六本木ヒルズアリーナにて開催することを発表した。開催期間は11月21日～11月23日まで。

「Amazon Black Friday Market」は11月24日より開催されるセール「Amazon ブラックフライデー」開催を記念したイベントとなっている。

会場では年末のお出かけスポットとしてクリスマスマーケットの暖かな雰囲気を再現した空間で、「Amazon ブラックフライデー」に登場する注目商品を実際に見ながら、同時開催の先行セール商品をQRコードを読み込みAmazonにて購入できる。

また、「Amazon ブラックフライデー」のセール商品やAmazon Boxをモチーフにしたオーナメントで彩られた、高さ6メートルの巨大な「Amazon Black Friday Tree」や小学生以下のこども向け雪遊びのエリア「Kids Snow Park」も登場する。

さらに「会場を周ってクイズ3問にすべて正解する」、「会場で撮影した写真もしくは動画をハッシュタグ「#Amazonブラックフライデー」を付けてSNSに投稿する」ことで参加できる抽選会も実施する。

(C) 1996-2025 Amazon.com, Inc. or its affiliates