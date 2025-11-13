この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶麗菜氏が解説！毎日の習慣で整える『花粉症対策！手のひらを押すだけで、鼻水、鼻づまりを解消する手もみセラピー！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『花粉症対策！手のひらを押すだけで、鼻水、鼻づまりを解消する手もみセラピー！』と題した最新動画が公開された。発信者は手もみセラピストの音琶麗菜氏。多くのリクエストを受け、手のひらを使った花粉シーズンのセルフケアを最新版として整理し、日常に取り入れやすい手順で紹介している。



冒頭で音琶氏は、日々の手もみセラピーの実践により快適に過ごしている自身の体験を紹介し、視聴者にも継続的なケアを勧めている。薬の使用については、生活の中でセルフケアを重ねることで見直しのきっかけになる可能性に触れ、無理のない範囲で試せる方法として提示している。



本編では、花粉症の代表的な不快症状（目のかゆみ、鼻づまり、くしゃみ、鼻水など）に対して、3つの反射区を順に押す流れを紹介する。1つ目は腎臓の反射区だ。体内にたまった不要物の巡りに着目し、中指の付け根から手のひら中央付近（親指3本分下あたり）を、痛気持ちいい強さで7カウント×3セット押す。左右ともに行い、慣れてきたら少し位置をずらして満遍なく刺激する。



2つ目は副腎の反射区である。炎症による負担を和らげることを目的に、腎臓の反射区よりやや上の「ぷくっとした骨の下」を親指の角で斜めに押し込む。ここでも7カウント×3セットを左右で実施する。角度を少し変えながら、的確に当てる工夫が紹介されている。



3つ目は耳鼻の反射区だ。薬指と小指の指先に着目し、硬い側をつまむように「キュッ」と押す。指先の反射区は左右が反転するため、左手は右の鼻、右手は左の鼻に対応する。各指それぞれ7カウント×3セットを左右で行う。痛みを強く感じやすい指があれば、そちらを重点的にケアする目安になる。



全体の推奨頻度は1日3～5回程度。短時間で取り組め、支え手や指の角を使うことで手の負担を抑えつつ続けやすい。さらに詳しい指の当て方やカウントのリズムは動画内で視覚的に示されており、初めてでも取り入れやすい構成となっている。

本編は、薬に頼り切らず日常のセルフケアを整えたい人に向け、再現性の高い手順を段階的に学べる内容である。