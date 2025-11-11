timelesz寺西拓人、初主演作『天文館探偵物語』ではエキストラにも神対応…原嘉孝はバーを飲み歩き!?
南九州一の繁華街である鹿児島県の天文館を舞台に、情に厚い探偵たちが織りなす人間ドラマ『天文館探偵物語』(2025年12月5日(金)公開。鹿児島県では11月21日(金)より先行公開)。2025年11月6日には、TOHOシネマズ日比谷にて完成披露試写会＆舞台挨拶が行われ、主演の寺西拓人さん(timelesz)をはじめ、大原優乃さん、肥後遼太郎さん、室龍太さん、高田翔さん、原嘉孝さん(timelesz)、西岡徳馬さん(※)といったキャストと諸江亮監督が登壇。撮影中のエピソードや作品の見どころなどを語った。
【写真を見る】お揃いの探偵ポーズを披露する『天文館探偵物語』キャスト陣
※西岡徳馬さんの「徳」は、正しくは徳のつくりの間に「一」が入ります。
■寺西拓人が初主演作への意気込みを語る
本作のストーリーは、以下の通り。
夏の「祇園祭(おぎおんさぁ)」の熱気に包まれる中、バーで働きながら密かに探偵業も営む・宇佐美蓮(寺西拓人)は、相棒の山下健斗(肥後遼太郎)と共に、脱走したペットの亀探しに奔走。その道中で、DV夫から逃げてきたというシングルマザー・凪(大原優乃)と出会う。蓮たちは、凪の働き口と凪の息子・翔真を預けられる託児所を紹介するが、安心したのもつかの間、翔真の誘拐事件が発生。凪は翔真が地方創生担当大臣・板倉雄馬(西岡徳馬)の息子・靖幸(室龍太)と自身の間に生まれた子だと明かす。一方、板倉は天文館の再開発を強引に進め、街の人たちの居場所だけでなく思い出さえ奪おうとしていた。蓮たちは凪親子と天文館を守るため立ち上がる。
本作が映画初主演となる寺西さんは、登壇早々、ひと言あいさつを求められる。これに対して寺西さんは、決め顔を作りながら「宇佐美蓮を演じました寺西拓人です。本日はありがとうございます。皆さん、初主演です。もう一度言います、初主演です！」と力強くコメント。さらに「本当にたくさんの方の思いが詰まった作品ですので、皆さんのもとにお届けできることがすごく楽しみです。今日は楽しんでいってください」と続ける。
そうして登壇者が一人ずつあいさつをしていくなか、最後に話を振られた西岡さんは「皆さん、こんばんは。主演の西岡徳馬です」とコメント。他のキャストから「違いますよ」とツッコミが入ると「主演の寺西君の友だちです」と言い直し、客席を沸かせた。
■原嘉孝の“ねちっこい笑顔”にも注目
続いて、それぞれの役作りについて話を振られると、凪の兄・橋口拓海を演じた原さんは、「拓海は凪に対して冷たい、ちょっと嫌な奴なので、性格の悪さを表現するために“ねちっこい笑顔を作ること”を意識しました。作中では凪と会話をするシーンがあるんですけど、大原さんが涙目で訴えても、それを無視して冷たい感じで話し続けるという、本当に嫌な奴でして。心苦しかったものの、そういう役を演じきるぞ……という思いで、表現させていただきました」と話す。
一方、DV夫である板倉靖幸役の室さんは、鹿児島が舞台ということで、関西弁(室さんは京都出身)が出ないように気をつけたという。また室さんが「今回はとにかく、関西のイントネーションにならないように意識しました。あと、西岡さんの息子という役柄なので、少しでも親子感が出るように演じたのもこだわったポイントです」と話すと、西岡さんが肩に手を回しながら、客席に向かって「息子です。似てるでしょ？」と話し、笑いを誘う一幕もあった。
■寺西拓人の神対応にエキストラも大感激
イベントの後半では、本作のテーマにちなみ、宣伝チームが探偵となって“キャスト陣のオフの様子”を調査。そうして集めた情報を報告するコーナーが実施されることに。
寺西さんの調査報告は「本作には大勢のエキストラさんが出演されていますが、寺西さんはエキストラの方たちが現場に到着するたびに、自己紹介をされて。お一人お一人に丁寧にあいさつをされていました。また、自身の出番がないときも、こっそり現場にやってきて。見物客のふりをしながら、スタッフの方に、何かの撮影ですか？……と話しかけて驚かせたりと、つねに現場のことを気にかけていらっしゃるのが印象的でした。そうしたお茶目な一面も含め、主演としての意識の高さが感じられました」といったもの。
この調査内容には、寺西さんも大満足の様子で「一言一句、その通りでございます(笑)。というのは冗談で、こう言ってもらえるのはありがたいんですけど、ちょっと恥ずかしいですね。でも冗談抜きで、エキストラの方たちもスタッフの皆さんも、この作品にとっては大切なピースですので。僕としては本当に当たり前のことをしただけなんです。それをこのように、いい感じに捉えていただけたのはうれしいですね」と答えると、横から高田さんが「そういう対応を意識せずにできるのがすごい。まさに男の鏡だね」と続け、会場は和やかな雰囲気に。
そんな高田さんは、本作では凪の息子・翔真を誘拐する犯人役を熱演。寺西さんとのアクションシーンも見どころの一つとなっているが、演じるうえで心がけたポイントについては、「子どもを誘拐するうえで優しさは不必要だなと思って。リアリティを追求して、容赦なくやらせていただきました」と凄みを利かせながら回答。
しかしその直後に、翔真を演じた子役から「僕がさらわれるシーンでは、高田さんは痛くならないようにすごく気を使ってくれました。でもこれは、言っちゃいけない秘密です」との調査報告が届く。これには高田さんもたまらず、表情を崩しながら「これはダメだなぁ。言っちゃダメなやつです。いやでもね、難しいところで、あんなにちっちゃい体をね、大人の力でグッと行ったら、けがしちゃうかもしれないから。それがどうしても気になって、ついつい優しくなっちゃいました」と話し、場を盛り上げた。
そうして最後に、原さんの調査報告では「自身の出番がないときも寺西さんに会いに現場まで来られていて、仲のよさを感じました。また、マネージャーさんと一緒にいろんなスポットを巡られて、天文館を存分に満喫されていたみたいです」といった情報が公開される。
一見すると、遊びまわっていたようにも見えるスケジュールだが、これには理由があるようで、原さんは「僕の出番って、2、3時間くらいで全部撮り終えてしまったんですよ。なのに、スケジュールは2泊3日分、押さえられていて。これはもう、役作りに専念しようと思って、サウナに入ったり、本場の“しろくま”を食べたり。そこからどんどん調子づいてきて、地鶏を食べに行っちゃったり、夜はバーを飲み歩いちゃったり。全身で天文館の魅力を体感してきました」とコメント。
これに対して寺西さんが「でもそれって、撮影が終わってからだよね？」とツッコミを入れると、「それでも時間が余ったので、それでてらの現場を覗きに行った……というのが事実です(笑)。天文館、最高でしたね。また行きたいです！」と満足気だった。
取材・文＝ソムタム田井
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
