セサミストリートのアビーってどんなキャラクター？プロフィールや家族、キュートなグッズまでたっぷり紹介
1969年にアメリカで誕生し、世界中で愛され続けている子ども向け教育番組『セサミストリート』。50年以上の歴史を持ち、個性豊かなキャラクターたちも広く知られている。しかし、各キャラクターの詳しいプロフィールまでは知らないという人も多いのでは？本記事でスポットを当てるのは、見習いの妖精・アビー。彼女がどのような性格で、特技や好きなことは何なのか。さらには家族構成やグッズ情報など、盛りだくさんの内容でお届けしよう。
■立派な妖精を目指し訓練中！両親が離婚している家族設定も
10月21日生まれのアビーは、プリスクールに通う4歳児。2006年放送の『セサミストリート』シーズン37で初登場した。アビーには妖精の母親がおり、自身も立派な妖精になるため、魔法の訓練に励んでいる。そんなアビーの性格は、陽気で自信にあふれ、想像力豊か。新しいことを学び、周囲にある素敵なことを見つけようと、常に一生懸命だ。
アビーはガーデニングやおとぎ話、カエルの人形のプリンスと遊ぶことが大好き。韻を踏んだ言葉や呪文を作り出すこと、当たり前の物事に、魔法のような素敵さを見つけ出すことも得意としている。一方、記憶することは苦手で、慌てるとよく呪文を言い間違えてしまう。まだ魔法を使いこなせず、失敗してしまうことも多い。会話では「いったいどうなってるの？」「おっとっと！」「パッ！」「魔法みたい」「ジピティ・ザップ！」といった言葉をよく口にする。一番の親友はエルモで、ほかにもロジータ、ジュリア、クッキーモンスター、グローバーなどと仲が良い。
アビーの家族についても触れておこう。『セサミストリート』には、多様な個性や背景を持つキャラクターが多く登場しているが、アビーもそのひとりで、彼女の両親は離婚している。母親のマギーが再婚したため、アビーはマギーと義理の父のフレディー、義理の弟のルーディーと4人で暮らしている。
■バラエティー豊か！かわいいアビーのグッズ
ここからは、『セサミストリート』のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」で販売しているアビーのグッズを一挙に紹介！
「コンパクトポーチ」(3190円)
アビーの顔をモチーフにしたコンパクトなポーチ。裏面にはアビーの手書きサイン風の刺繍が入っている点も注目ポイント。細部までかわいいポーチは、持ち運ぶのが楽しくなること間違いなし！デザインだけでなく機能性も優れており、ダブルファスナーで中身が取り出しやすい。さらに内ポケット付きで、小物をすっきり収納できる。
「ぬいぐるみチャーム アビー」(3520円)
大好きなアビーといつでも一緒にいたい！という人におすすめなのが、こちらのアイテム。柔らかくフワフワな素材のぬいぐるみチャームは、手のひらに収まる絶妙なサイズ感。バッグなどにつけて、おでかけ先に連れて行こう。友達や家族とおそろいで持つのもおすすめ！
「【CHARMING THEY ARE!】バッグチャーム」(2970円)
個性あふれる3人の女の子をモチーフにしたバッグチャームの中から、アビーをピックアップ。淡いピンクのリボンとビビッドなビンクのタイポグラフィが、アビーのキュートな魅力を引き立てるデザインだ。フェミニンな印象でまとめられたバッグチャームは、バッグはもちろん、パスケースや鍵などにもつけやすい。
「カードホルダー アビー」(2530円)
アビーがほっぺを押さえているようなデザインの、ぬいぐるみカードホルダー。ふわふわの素材で、アビーのかわいらしさが表現されている。トレーディングカードやチェキを収納してバッグにつければ、推し活グッズとして大活躍！リールも付いているので、パスケースとして使うのにも便利だ。
「イヤホン ポーチチャーム(AirPods対応)」(2750円)
アビーの口をチャックに見立てた、遊び心満点のイヤホンポーチ。チャックを開けると、アビーが口を開けているような表情を楽しめる。イヤホンの収納はもちろん、アクセサリーや小物を入れるのもおすすめ。リング付きで、バッグに簡単に取り付けられるのも魅力だ。
「ぬいぐるみバッジ アビー」(1430円)
アビーのかわいさをファッションに取り入れるならば、こちらのアイテムもおすすめ。にっこり微笑むアビーの顔をかたどったぬいぐるみバッジは、ふわふわの生地が魅力。バッグや洋服につけてコーディネートのアクセントにしたり、セサミストリートのぬいぐるみにつけたりと、さまざまな使い方ができる。
「デフォルメアート ティッシュポーチ」(2420円)
デフォルメされたアビーのアートがかわいい、ティッシュポーチ。パイル生地を使用したふわふわな触り心地で、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。裏側にティッシュを収納できる仕様になっている。マチ幅もあるので、小さいコスメや、細かい小物類をまとめたい時に便利だ。
「デフォルメアート巾着」(1980円)
こちらもティッシュポーチと同じ、デフォルメアートシリーズのアイテム。パステルピンクの巾着には紫の紐が付いており、アビーらしい色合いに仕上がっている。デザインがかわいいだけでなく、使い勝手も抜群。パイルの柔らかい生地なのでバッグの中でかさばりにくく、裏地付きで中身が透けない。また、マチがしっかりあるので収納力にも優れている。コスメを入れたり、ガジェットを収納したりと、さまざまな用途で使えそう！
「【ガールズシリーズ】ファーヘアクリップ」(2530円)
同じガールズシリーズから、今度はヘアクリップをピックアップ。半立体的なキャラクターの顔とキャラクターネーム、ファーのふわふわ感がかわいいデザインだ。日常使いにはもちろん、おでかけの時などに友達や家族とおそろいでつけて、気分を上げるのもおすすめ。
「【ガールズシリーズ】フェイスモチーフヘアバンド」(2970円)
次に紹介するのもガールズシリーズのアイテム。アビーになりきった気分を楽しめる、ポップ&キュートなヘアバンドだ。ピンクの生地に、アビーを特徴づけるぱっちりした目と鼻のパーツ、髪飾りの花が配されている。これがあれば、毎日の洗顔が楽しくなりそう！
「セサミストリート スマホショルダー」(2750円)
アビーといつでも一緒にいられるアイテムをお探しならば、こちらのスマホショルダーも要チェック。スマホケースにセットすると、アビーがひょっこり顔を出しているように見えてキュート！リング部分に付いている「セサミストリートマーケット」のロゴがアクセントを加える。長さを調整できるコードスライダー付き。
「ぬいぐるみS アビー パステル」(4730円)
キャラクターグッズの定番、ぬいぐるみも要チェック。このアイテムの注目ポイントは、「セサミストリートマーケット」限定のカラー。優しい色合いのパステルピンクカラーに変身したアビーは、いつもとひと味違うかわいらしさをまとっている。ふんわりとしたフォルムで、インテリアにもぴったり。ソファやベッド、デスクの上に置くだけで、部屋に柔らかな雰囲気を与えてくれる。
「【Flowering giftシリーズ】 刺繍 ミニトートバッグ」(2860円)
花に囲まれたアビーの刺繍がかわいい、パステルピンクのトートバッグ。背面に「セサミストリートマーケット」のロゴ刺繍が入っている特別なデザインだ。使いやすいサイズも魅力で、お弁当を入れたり、ちょっとしたおでかけに持って行ったりと、さまざまなシーンで大活躍！内側にはカギなどの収納に便利なポケットも付いている。
「【Flowering giftシリーズ】 マグカップ」(2530円)
上記のミニトートバッグと同じシリーズのマグカップ。こちらも表面にアビーと花、背面に「セサミストリートマーケット」のロゴをそれぞれデザインしている。丸みのあるフォルムで重すぎず、日常的に使いやすいサイズなのも魅力。ちょっとしたギフトにもおすすめだ。
「ミニサイズ ガジェットケース(ハード)」(2420円)
モバイルバッテリー、コード、メモリーカードなどガジェット小物の収納に便利な、ハードタイプのケース。メッシュポケットとゴムバンド付きで、小物をすっきり収納できる。ラベンダーカラーを背景にアビーの後ろ姿がプリントされたデザインで、大人も使いやすい。
「フォトプリントクリアコインケース」(1320円)
アビーのおしゃれなフォトプリントが目をひく、カラビナ付きのクリアマルチケース。ボタンを外すとフルオープンになる仕様で、中身が取り出しやすい。また、汚れたり水に濡れたりしても、サッと拭いてまだすぐ使えるのも魅力だ。名刺やカード、リップ、イヤホンなどの小物を入れるのにぴったりなサイズ。お気に入りのバッグにつけて持ち歩けば、自然と気分が上がること間違いなし！
「カラフルアートハンドタオル」(990円)
ピンクの生地にアビーの顔がドーンと大きくプリントされた、インパクト抜群のハンドタオル。手を拭くたびに、にっこり笑顔のアビーが元気をくれるはず。アビー好きの人へのプレゼントにもおすすめだ。
「【GOOD FRIENDSHIP】ハート型 メイクミラー」(1430円)
片面にアビー、もう片面にゾーイがプリントされたハート型のコンパクトミラー。ミラーの片方は拡大鏡になっていて、おでかけ先でのメイク直しに活躍しそう。アビーとゾーイのガールズコンビにぴったりな、ハート型もかわいらしい。
「【COLORFUL DAYS】バイカラースケッチミニエコバッグ」(2090円)
「セサミストリートマーケット」のオリジナルアートを使用した、バイカラーがおしゃれなミニエコバッグ。ロゴの上にアビーが座っているシンプルなデザインで、日常使いしやすい。サブバッグとしてメインのバッグに入れてもかさばらず、内側のポケットに収納することも可能。コンビニへ行く時やちょっとした買い物に便利なサイズだ。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
Sesame Street(R) and associated characters, trademarks and
design elements are owned and licensed by Sesame Workshop.
(C) 2025 Sesame Workshop. All rights reserved.
