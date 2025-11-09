スバル新「“4WD”スポーツカー」世界初公開！ 往年の「インプレッサ風」デザイン＆“STIロゴ”採用に新型「WRX STI」を示唆!? スバルらしさ全開でカッコイイ「パフォーマンスE STI」って？

スバルらしさを再定義

スバルは「ジャパンモビリティショー2025」にて、次世代のパフォーマンスシーンの未来を表現したバッテリーEV（BEV）ベースのコンセプトモデル「Performance-E STI concept（以下、パフォーマンスE STI）」を世界初公開しました。

「Everyday Supercar（エブリデイ・スーパーカー）」をコンセプトに掲げ、スバルらしい運動性能と実用性をBEV技術によって高次元で両立させた、次世代のパフォーマンスモデルとして提案されています。

新型「WRX STI」を示唆する4WDスポーツカーとは？

【画像】超カッコいい！ これが“世界初公開”のスバル新「“4WD”スポーツカー」です！（26枚）

開発においては、「人を中心としたモノづくり」というスバルの哲学を継承し、BEVならではの特性を活かした「運動性能と実用性の両立」を追求。

スバルが長年培ってきた低重心設計や「対話する走り」といったDNAを、電動化時代に再構築する試みとして位置づけられています。

エクステリアは、STIのヘリテージとDNAを進化させたダイナミックな造形が特徴。ボディカラーにはスバルを象徴する鮮やかなブルーメタリックを採用し、ゴールドのホイールとの組み合わせでスバルらしさを際立たせています。

フロントマスクには、往年の「インプレッサ」を想起させるフォグライトカバー形状にSTIロゴを配置。

空力性能を追求し、リアには従来のウイングに代わり、2枚のフィンを備えたダックテール形状のスポイラーと大型ディフューザーを採用しています。

インテリアは「人中心のパッケージング」を徹底し、運転のしやすさと居住性の高い開放的な空間の両立を目指しました。

低重心かつ低ハイトの円筒形バッテリーを床下に配置することで、室内スペースを確保しながら車高の低さを実現しています。

パワートレインには、前後にそれぞれ電動モーター（eアクスル）を搭載したデュアルモーターAWDシステムを採用。

低ハイトの円筒形リチウムイオンセル（三元系）を床下に配置することで、従来のスバルガソリン車に比べ15％以上の低重心化を達成しています。

さらに、新開発の「Dynamic Stiffness Concept」を採用し、スバル・グローバル・プラットフォーム（SGP）を超える質感を追求。

静粛性の高いBEVでありながら、音や振動を意図的に制御し、ドライバーに路面情報を伝える「クルマと対話するテクノロジー」も搭載しています。

会場では、同時発表された内燃機関モデル「Performance-B STI concept」とともに大きな注目を集め、「スバルらしさ全開」「ワクワクするプロポーション」といった高評価を受けました。

また、このパフォーマンスE STIを「次期WRX STIではないか」とする見方も浮上しています。

スバルは2022年にWRX STIの開発中止を発表し、将来的にSTIバッジを電動車専用とする方針を示唆しており、本コンセプトはその流れを受け継ぐものといえます。

ただし、ボディスタイルはセダンではなくショートワゴン（5ドアハッチバック）形状を採用しており、次世代レヴォーグの方向性を示すモデルと捉えることもできます。

一方で、同時発表の内燃機関モデル「Performance-B」が、従来のWRX STIに近い役割を担う可能性も指摘されています。

市販化の予定は未定ですが、スバルは「単なるショーカーではない」と説明しており、将来的な市販化を見据えた開発が進められているようです。