

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した白濱美兎





「美少女図鑑AWARD2023」で週プレ賞を含む3冠を受賞して以来、一気にグラビア界の注目を集める白濱美兎（しらはま・みう）。が、11月10日（月）発売『週刊プレイボーイ47号』の表紙＆グラビアに登場。19歳になったばかりの彼女は、少女のあどけなさと大人の色香、その狭間で今輝きを増している。

【写真】白濱美兎のグラビア

＊ ＊ ＊

【直前まで共演者を知らず......】

――今回、週プレでは初表紙。

白濱 3人表紙で、私にとっては初めての形だったので撮影中ずっとドキドキでしたが、すごく楽しかったです。週プレデビューから3年目で表紙を飾ることができて、しかも沖縄で撮れたのが本当にうれしかったです。

――初めての3人での撮影はどうだった？

白濱 現場にいるスタッフさんの人数も多くて最初は緊張しましたし、3人での撮影自体初めてだったので犢腓錣擦覘瓩海箸ちょっと難しかったです。

――共演のふたりは直前まで知らなかったとか。

白濱 はい。飛行機に乗るまで本当に知らなくて。同世代なのかなと想像していたら、お姉さん世代でしたね。

中でも麻倉（瑞季）さんはSNSでずっと見ていた憧れの方だったので、事前にフォローしてもらえたときは「えっ！」って。実際お会いしてもすごく気さくで、私が人見知りなのを察していっぱい話しかけてくださって、優しさに救われました。

花咲（楓香）さんもすごくおっとりしていて、お話ししているだけで現場が和む感じがすごいなって。

――今回は3人の立ち位置を固定しないで、ポジションをチェンジしながらの撮影だったけど、そのあたりはどうだった？

白濱 真ん中になるときのポーズが一番難しかったです。両サイドの方の顔にかぶったりしたらいけないので、腕を組んだり、腰に手を当てるくらいしかできなくて。なので、私的には右か左のときのほうが動きやすかったです。

――沖縄ロケ全体の印象は？

白濱 10月とは思えない暑さで、ロケバスが天国みたいに涼しく感じるくらいでした。ただ、天気は最高で、海も空も色がきれい。夕景の牾い砲弔覆る水辺瓩濃ったシーンは特に印象的でした。岩場の隠れスポットも映画みたいで、沖縄で初表紙にふさわしいロケーションだったと思います。

――お気に入りカットはあった？

白濱 表紙の白いビキニは王道で爽やか、最近あまり着ていなかったので新鮮でした。あと季節的に珍しいニットのスタイリングがかわいくて、週プレではあまりなかったテイストだから印象に残っています。滞在したホテルがレトロでガーリーな内装だったので、その空間で撮った衣装は全部相性が良かったですね。

――今回、表情づくりやポージングで意識したことは？

白濱 デビューのときと同じカメラマンさんだったので、合間に何度も写真を見せてもらって、顔の角度や向きの研究を徹底しました。衣装に合わせてフレッシュさと色っぽさの対比をはっきりさせる......そうした切り替えは前よりうまくできた感覚があります。

――手応えは？

白濱 あります。衣装と表情のリンク、3人での呼吸、沖縄の光......全部が噛み合ったと思います。仕上がりを見返しても、自分の犧瓩鯀把召忙弔擦燭覆函

――まだやったことがなくて今後、挑戦したいグラビア企画は？

白濱 「なぜ水着でここに？」っていう、牋嫐わからん甦覯茲魄豌鵑笋辰討澆燭ぁ幣弌法ずっと言ってるのは爐蹐ろ回しグラビア瓠Ｅ擇鬚海佑觴蠍気量動と水しぶき、意外と絵になると思うんです。ほかには雪ロケも未体験なので挑戦してみたいです。

――美兎ちゃんはメイクが大好きで得意なんだよね？

白濱 はい。メイクするのは大好きです。高校時代は授業の合間にちょこちょこ直して、放課後に犂藉粟瓩澆燭い粉兇犬罵靴咾暴个けていたんですが（笑）、グラビアを始めてからはナチュラル寄りにシフトして、肌感を重視してます。

――最後に読者へメッセージを。

白濱 いつも応援ありがとうございます。これからも王道系もチャレンジ系も両方楽しみながら、皆さんに新しい私を届けます。オンラインサイン会も予定しているので、ぜひ会いに来てください！

スタイリング／上野 珠 ヘア＆メイク／佐々木 篤（グルーチェ）

●白濱美兎（しらはま・みう）

2006年10月5日生まれ 鳥取県出身

身長163cm B93 W63 H91 血液型＝O型

○「美少女図鑑AWARD2023」で週プレ賞やヤンジャン賞など、3冠を受賞。オフィシャルファンクラブもチェック！

公式Instagram【@shirahama_miu】

公式X【@shirahama_miu】



白濱美兎デジタル写真集『オトナ未満。』 撮影／桑島智輝 価格／1650円（税込）







花咲楓香、麻倉瑞季、白濱美兎デジタル写真集『おっぱいといっしょ』 撮影／桑島智輝 価格／1100円（税込）





取材・文／西山麻美 撮影／桑島智輝