あ～ちゃん（Perfume）と“ちゃあぽん“こと西脇彩華の姉妹がパーソナリティを務めるラジオ番組『あ～ちゃん ちゃあぽんの！“West Side Story”』（JFN系）の公開収録＆クリスマスツリー点灯式が地元・広島で行われた。あ～ちゃんが、収録時の記念写真を自身のInstagramにアップしている。

あ～ちゃんは「まさかこんなにたくさんの人が見に来てくださるなんて思いもよらず、2年連続の大役を受けさせていただけて、広島に少しでも恩返しできてうれしいです みんなのおかげ」とファンへの思いを綴りながら、「そして、このWSSもなんと500回記念 約9年半やっているようです 驚きもののきさんしょのき！！笑」と番組の歴史を振り返った。

妹であるちゃあぽんとのツーショットや公開収録時のステージショットなど、数多くの写真を上げている。 2025年12月31日をもってコールドスリープ（活動休止）することを宣言しているPerfumeは、年末の音楽特番への出演が続々と発表されている。

コメント欄には「本当に美人姉妹」「そっくりだし超可愛い」などのコメントが寄せられている。

（文=リアルサウンド編集部）