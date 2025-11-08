グランプリ・シリーズ第4戦

フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯第2日は8日、大阪・東和薬品RACTABドームで行われた。男子フリーで佐藤駿（エームサービス・明治大）が、自己ベストの189.04点をマーク。合計285.71点で2位に入り、GPファイナル（12月4日開幕、愛知）の進出も決めた。日下匡力（ただお）コーチは、愛弟子を高く評価した。

フリー「火の鳥」に乗って、佐藤が力強く羽ばたいた。冒頭に大技の4回転ルッツを決めると、トーループの4─2回転、単発の4回転トーループも成功。ほぼ完璧な演技を披露すると、右拳を突き上げた。

6月に右足首を痛めながら懸命の調整を続けてきた。取材に応じた日下コーチは、「最高です！」と第一声。「怪我と闘ってつらい思いしてきたので。彼の努力はほんとに凄かったなとしみじみ感じました」と話した。

リンクに飛び出していく時の表情が、好演技を予感させた。「顔が自信に満ち溢れていた。怪我を抱えながらもいい練習ができていた。ものすごくいい表情をしていた。出ていく前も。そのままいけたので良かった」と明かした。

10月のGPシリーズ第2戦・中国杯で優勝。NHK杯で2位となり、GPファイナル進出も決めた。ファイナルは2026年ミラノ・コルティナ五輪代表選考にも関わる大会。鍵山と同学年の佐藤が、初めての五輪代表へ前進した。



