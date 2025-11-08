ラーメン1杯1000円は高いと感じてしまう「1000円の壁」問題。だが、募集しても従業員が集まらない、原材料や水道光熱費の高騰、外国人観光客に向けた価格設定などの理由で、その壁が崩れようとしている。

【画像】1食1404円ながらリピーターが続出している冷凍ラーメンの「スタ満ソバ」。ニンニクと背脂がドカドカ乗った凶暴なビジュアルだ。

一方で、コロナ禍以降に急拡大したのが“冷凍ラーメン”市場だ。なかには1食1400円を超える価格設定にもかかわらずヒットし、リピーターを次々と生んでいる商品もある。

なぜ高価格の冷凍ラーメンが支持されるのか。ラーメンライター・井手隊長さんの著書『ラーメン一杯いくらが正解なのか』（早川書房）より一部を抜粋して紹介する。（全2回の1回目／続きを読む／記事中「西川さん」とは冷凍食品専門家の西川剛史さんのこと）

◆◆◆

400円の市販品でもハイクオリティ

私が「お水がいらないラーメン」シリーズで初めて食べたのが「お水がいらない 横浜家系ラーメン」だ。カップ麺売り場でもお弁当売り場でもない、冷凍食品の売り場に売っている家系ラーメン。それだけで衝撃だった。

その名の通り、お湯も使わずに家系ラーメンが完成してしまうという画期的な商品だ。パッケージを開けると、スープの上に麺、その上に具がのって冷凍されている。これを鍋に入れて火をかけるだけ。8分ほど待つと家系ラーメンの完成だ。これは凄い。

濃厚な豚骨醤油スープに鶏油をきかせてあり、中太麺もモチモチとしていて美味しい。ニンニクやショウガ、お酢を入れて味変も楽しめるので試してみてほしい。非常に家系ラーメンのツボを押さえた商品でその味に驚いた。

この商品と出会って以降、私は冷凍ラーメンに注目し続けている。スープのクオリティはもちろん、特に冷凍することで麺と具材のクオリティがしっかり保たれているのが驚きで、いつの間にかチルドがベストであるという呪縛からは解き放たれていた。

西川さんによると、市販の冷凍ラーメンは現在大まかに4タイプがある。「一体型」「具付き麺+濃縮スープ」「トレー入り」「生麺、具材、スープ、すべてバラバラ」の4つである。以前より少し価格が上がってきていて、200〜300円台で十分美味しい冷凍ラーメンは食べられる。少し高価格帯のもので300円から400円。現在は400円が市販品の価格の限界値であるようだ。

「コストを安くするためには、大量生産するだけでなく、“生産性”が非常に大事です。ベルトコンベアなどを使って機械で連続的に作れることが重要になってきます。

新商品はだいたい価格の壁にあたることが多いものの、ラーメンは珍しくここを超えた商品になります。冷凍ショーケースのスペースが限られている中、基本的には安くて売れているものしか置きたくないというのがお店の心理です。そこをラーメンが打ち崩してくれました。ラーメンは高価格帯商品の救世主と言えると思います」（西川さん）

冷凍ラーメンがすんなり超えた「1000円の壁」

コロナ禍で飲食店が一気に冷凍食品を作り始めた。洋食・和食など名店の作った冷凍食品がなんとなくニッチな雰囲気で細々と広がっていった中、圧倒的にラーメンが先陣を切って盛り上がっていった。

「お客さんから見て“価格に見合う”という判断になったんだと思います。万人受けしたんです。『宅麺』のような宅配サービスやお取り寄せが大ヒットし、その後、冷凍自販機のラーメンが盛り上がり、新たな常識が出来上がりました」（西川さん）



冷凍ラーメンを買える自動販売機 撮影＝井手隊長

この流れで、普段スーパーの冷凍食品売り場に行かない層の人たちが冷凍ラーメンを買うようになった。スーパーでは冷凍ラーメンは100円から200円だったが、一気に1000円台の冷凍ラーメンが売れるようになったのだ。市販品なら400円が限界だった価格の壁が、冷凍ラーメンの新しい客層によって破られたのである。地方に住んでいてなかなか名店のラーメンを食べに行けない人や、行列に並びたくない人、並ぶのが恥ずかしい人などいろいろなニーズをつかんでいった。購買層の女性比率が高いのもポイントである。

こうして、冷凍ラーメンはすんなり「1000円の壁」を超えた。家でお店クオリティのラーメンを食べたいというニーズにしっかり合致したのである。味だけでなく「店まで行くのが大変」「人目が気になる」「並ぶのが恥ずかしい」というさまざまな悩みを解決するという意味でも総合的に1000円の価値があったと言えるだろう。これは高価格帯の名店監修カップ麺が受け入れられたのと同じ流れだ。そして麺、スープ、具材すべてのクオリティが高いので、食べた人たちの納得感があったことも大きい。

1食1404円で大ヒットした商品も

冷凍ラーメンの宅配サービスで有名なのは「宅麺.com」である。全国の有名ラーメン店の味をそのまま冷凍し、宅配してくれるサービス。店舗で出しているスープを濃縮せずに、そのままの状態で冷凍しており、そのクオリティに一目置かれている存在だ。400万食を出荷していて、冷凍ラーメンブームを牽引している。

この「宅麺」で3年連続でいちばん売れているのが、東京・三鷹にある「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼」の「スタ満ソバ」だ。千葉のご当地ラーメンである「アリランラーメン」と「竹岡式ラーメン」に「二郎系」を掛け合わせたハイブリッドなラーメンで、他で全く食べることのできないオリジナリティあふれる一杯だ。大きめの豚肉にゴワゴワの麺、ニラやニンニクのジャンク感、ここに背脂の甘味が加わり、凶暴にして抜群のバランスを保った究極のラーメンだ。1食1404円（2025年8月現在）ながら、お店で仕込んだそのままの味わいと満足度でリピーターが続出している。

「安く買える市販品がありながら、1000円台のものもしっかり売れているというのは非常に良いことだと思います。昔に比べて多様な商品が出ているので、お客さんが好きな味を選べる時代になりました。冷凍ラーメンをきっかけに名店の名前を知る人も増えてきています。

今後もクオリティを追求していく中で、価格をどうしても上げざるを得なくなると思いますが、どこまで消費者がついていくのかが課題です。ラーメン店がお店のラーメンの価格を値上げしていかないと冷凍商品が高く見えて、お客さんが手を出しにくくなってしまうかもしれません。今後は次の価格の課題が出てくるでしょう」（西川さん）

（井手隊長／Webオリジナル（外部転載））