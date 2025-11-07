JRÅìÆüËÜ¡¢¿®¹æ¥ß¥¹2¥«½ê¡¡ÅìµÞÃ¦Àþ¼õ¤±¶ÛµÞÅÀ¸¡
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ï7Æü¡¢ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤ÎÎó¼Ö¾×ÆÍÃ¦Àþ»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤¿¶ÛµÞÅÀ¸¡¤Ç¡¢¾å±ÛÀþ¿å¾å±Ø¡Ê·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¡Ë¤È¹âºêÀþ·§Ã«±Ø¡Êºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¡Ë¤ÎºßÍèÀþ·×2¥«½ê¤Ç¡¢¿®¹æ¤ÎÀßÄê¥ß¥¹¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅìµÞ¤Ç¤Ï¿®¹æ¥ß¥¹¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î»Ø¼¨¤Ç¿·´´Àþ34±Ø¤ÈºßÍèÀþ865±Ø¤òÅÀ¸¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡JRÅì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î¾±Ø¤È¤â¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÄä¼Ö¤·¤Ê¤¤ÀþÏ©¤ÎÊ¬´ô´ï¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡ËÉÕ¶á¤ËÍ½´ü¤»¤º»ß¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¿ÊÆþ¤·¤Æ¤¯¤ëÎó¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Åö³º²Õ½ê¤Î»ÈÍÑ¤òÃæ»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢11·îÃæ¤Ë¤ÏÂÐºö¤ò½ª¤¨¤ëÍ½Äê¡£
¡¡µþµÞÅÅÅ´¤â7Æü¡¢µþµÞÀîºê±Ø¡ÊÀîºê»Ô¡Ë¤Î1¥«½ê¤Ç¿®¹æ¤ÎÀßÄê¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£º£¸å²þ½¤¤ò¿Ê¤á¤ë¡£