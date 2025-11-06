Image:buffalo.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、11月11日（火）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする｢お買い物マラソン｣が開催中です。

本日2025年11月6日は、 MagSafe対応でiPhoneにしっかり固定され、高画質なProRes 4K 60fps動画を直接保存できる、 Buffalo（バッファロー）のMagSafeマグネット対応ポータブルSSD「SSD-PMS1.0U3-BA」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

バッファロー（Buffalo） USB 3.2（Gen 2） MagSafeマグネット対応ポータブルSSD ProRes録画対応 SSD-PMS1.0U3-BA ブラック SSD：1TB 16,866円 （10%還元：11月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

ProRes撮影に最適解。バッファローのMagSafe対応SSDが10％ポイント還元中！

高画質で写真を撮れば撮るほど足りなくなるiPhoneのストレージ。そんな悩みを解消してくれるのが、Buffalo（バッファロー）のMagSafeマグネット対応ポータブルSSD「SSD-PMS1.0U3-BA」です。

MagSafe対応でしっかり固定でき、約37gの軽量。さらにProRes 4K 60fps動画を直接保存できる心強い外付けSSDが、10％ポイント還元とお得に販売中です。

スマートフォンでの映像撮影は、いつでもどこでも撮れるのが魅力。その一方で、ストレージ不足は避けられない問題ですよね。そこで注目したいのが本アイテムです。

MagSafe対応のiPhoneにしっかり固定でき、撮影中に外れてしまう心配がほとんどありません。重量は約37gと非常に軽量で、iPhone装着時の負担もごくわずか。手持ちでも、ジンバルでも快適に扱えます。

さらに便利なのは、iPhone本体を介さずにProRes 4K 60fps映像をSSDへ直接保存できる点。高ビットレートを維持したまま記録できるので、プロレベルの映像制作にも安心して使えます。

最大読み込み約1050MB/sの高速転送で編集もスムーズ

データ転送速度は、最大読み込み約1050MB/s。撮影したデータをPCへ移す際も待ち時間を短縮でき、現場でも、編集でもストレスフリーで作業に集中できます。

外付けSSDだと取り回しが気になるところですが、本体はコンパクトでデザインもシンプルで、バッグやポケットに入れておけるサイズ感。また、信頼の国内メーカー・バッファロー製という点も安心材料です。

iPhone 15シリーズ以降で映像制作に挑戦したい人、Vlogを高品質で残したい人、ストレージ不足から解放されたい人。「SSD-PMS1.0U3-BA」は、そんなユーザーの不安を取り除いてくれるギアといえるでしょう。

Image/Source:楽天市場