「まさか」…レンタサイクルで消えた夫。尾行失敗｜公務員の夫と修羅場になった話【ママリ】
新人の女性職員との浮気疑惑がある邦夫と一度ちゃんと向き合おうとしますが、話し合いは決裂。佳奈さんは証拠を集める決心をします。
後をついてきていることに気づいたのか、佳奈さんに浮気を勘付かれたことで警戒しているのか、邦夫はレンタサイクルで逃げるように行ってしまいました。
誰かに見られる確率を下げるためにその場からすぐ離れられるレンタサイクルを利用するとは、慎重な邦夫がやりそうなことですよね。
佳奈さんの知らないところで有休をとっているという話だったので、そこを狙うという手もありかもしれません。
邦夫は当日に急な休みを取るため、有休を狙うのは難しいと話す星野。強い警戒心と対策を取っている邦夫は一枚上手のようです。ここまでされたら、何としてでも証拠を見つけたいと思ってしまいますね。
妻を見下す浮気夫を成敗
この物語の主人公・佳奈さんは、最近夫・邦夫の態度が冷たくなったことに違和感を覚えていました。仕事の残業が増え、帰りも遅くなりがち。ある日、帰宅した邦夫から石けんの香りが漂っていることに気づきますが、問いかけてもはぐらかされてしまい、佳奈さんの不安は膨らむばかりです。
そんな中、職場の先輩だった香に相談したところ、邦夫の「残業」はどうやら嘘だったことが発覚。さらに後輩の星野の協力を得て、佳奈さんは夫の行動を調べ始めることになります。夫婦としてきちんと向き合いたいと願う佳奈さんは、邦夫と話そうと何度も試みますが、彼は話を避け、自分は何もやましいことはないと高圧的な態度を崩しません。納得のいかないままではいられなかった佳奈さんは、ついに自ら証拠を集める決意をします。たとえ真実を知ることがつらいものであっても、自分の気持ちを無視され続けるわけにはいかないと立ち上がったのです。
本来、夫婦は対等な立場で話し合い、問題を解決していくものです。それなのに、佳奈さんの不安や疑問に向き合おうとせず、見下すような態度を取る邦夫の姿勢は、パートナーとして誠実さに欠けるものといえるでしょう。この作品は、傷つきながらも自分の気持ちに正直に生きようとする佳奈さんの姿を描いています。相手の言葉や態度に振り回されるのではなく、自分自身の未来のために一歩踏み出す勇気が伝わってくるエピソードです。
記事作成: sa-i
（配信元: ママリ）