【本気の警告】仕事をもらうだけでは永久に利益が残りません。会社が壊滅する前に、今すぐ対策してください!――倒産させないプロ・市ノ澤翔氏が、自身のYouTubeチャンネルで中小企業が直面する“利益が出ない構造”について本音で語った。



動画冒頭、市ノ澤氏は「こういう下請けになりやすい業種は、利益が一切出ないこともザラにあるので、ここから抜け出すことを優先していかないとヤバい」と危機感をあらわにし、ITや建設、製造など大企業の仕事を受ける業種が多重下請け構造でいかにマージンを抜かれやすく、利益が残らない実態を語った。



「単価を上げたくても圧力で上げられない」「値上げできずに資金ショートする怖さは深刻」と、従来の下請け体質がいかに危ういか具体例を交えて解説。さらに市ノ澤氏は、「エンドの顧客を自分で開拓できる会社は利益率も上がって生き残れる」「一社への依存度はどんなに多くても30%以下に」とリスク分散の重要性を力説した。



また、「起死回生の裏技はない。そんなものを探しているうちに倒産しちゃう」「みんな死に物狂いで、成功と失敗を繰り返しながら改善して精度を上げている。経営に“裏技”や“小手先のアイデア”だけで突破口はない」と、経営者に蔓延する“楽して一発逆転”の幻想を冷静に斬り捨てる。



「自力で仕事を取りに行かないと一生利益は出ない。親会社の文句を言って裏技探している限り、一生抜け出せない。数字をちゃんと管理して地道に動き、精度を高める。その中で自分自身でエンドのお客さんを開拓する覚悟がいる」という市ノ澤氏の持論は、多くの中小企業経営者へ強いメッセージとなった。



動画の締めくくりとして「経営者はただ“仕事をする人”ではなく、“仕事を作る人”にならなければならない。泣き言を言っても仕方ない。徹底的に考えて実践し、今できる最善を尽くせば、結果は必ず変わる。今日の話を参考にキャッシュリッチな経営者を目指そう」と呼びかけた市ノ澤氏。視聴者からは「耳が痛いけど納得」「現場の声がリアル」と多くの反響が寄せられている。