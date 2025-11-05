え、このクオリティが【しまむら】で！？ 着回し力も抜群♡「淡色キャミワンピ」

プチプラだけどハイクオリティで、着回し力も優秀。そんな欲張りなアイテムが【しまむら】に！ 今シーズンも多彩なラインナップのなか、今回は思わず「これ、本当にしまむら！？」と驚いてしまいそうな、上品なムード漂うキャミワンピースを紹介します。カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、秋冬コーデにこなれ感をプラスしてくれそうな「淡色キャミワンピ」をぜひチェックして。

すっきりシルエットで大人可愛いキャミワンピ

【しまむら】「TT*TOMOキャミワンピ」\1,969（税込）

すっきりとした縦長ラインが魅力的なこちらのキャミワンピースは、こだわりのディテールが満載。腰の位置を高く見せる切り替えに、胸下のダーツ、ウエストタックによって美シルエットな仕上がりに。さらに、胸元の丸みを帯びたカットで愛らしさを出しつつ、ウエストと裾にあしらわれたフリンジでナチュラルなムードも感じさせる、大人可愛い1枚です。

ボリュームブラウスを重ねてもグッドバランス

キャミワンピースの魅力は、さまざまなインナーを合わせられるところ。ボリュームたっぷりのフリルやパフスリーブが特徴的なブラウスも、シルエットを崩すことなく重ね着できています。ワンピースのシルエットがすっきりしているので、着ぶくれ感がないのも嬉しいポイント。もっと寒くなったら、薄手のセーターをインしてもよさそうです。

ジャケットを羽織ってきれいめコーデに

縦長なシルエットなので、アウターを選ばず着こなせそうなのも魅力のひとつ。ジャケットをさらっと肩掛けするだけで、すっきりとしたきれいめコーデに仕上がっています。ワンピースと同色のベージュをチョイスすれば、セットアップ風のスタイルに。同じ色で揃えるほかに、モノトーンやチェック柄などもマッチしそうなのは、淡いベージュの成せる業。

ナチュラルな素材感でカジュアルコーデにも好相性

ナチュラルな生地感とフリンジデザインを活かした、カジュアルな着こなしもおすすめ。デニムジャケットとスニーカーを合わせると、違った表情が楽しめます。あえてオーバーサイズのアウターを合わせてメリハリを出しているところもオシャレなポイント。

writer：tama.N