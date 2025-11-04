友人との集まりでの手土産やちょっとしたお礼に、気の利いたものをあげたいと思ったりしませんか？ もらった人が気負わないプチプライスかつセンスの光る手土産を、スイーツ通のESSEフレンズエディター・おだゆうさんに教えてもらいました。

ネコ好きさんにおすすめ！『カタヌキヤ』の型抜きバウム「Cat Out！ Confectionery」

銀座一丁目に本店を構える『カタヌキヤ』。バウムクーヘンが有名なこちらのお店の人気商品は、その名のとおり、型抜きができるのが特徴。

お皿に出して、そーっと周りのバウムを外していきます。友人との集まりでの手土産なら、上手に型抜きできるかみんなでやってみるのも楽しいですよ。わいわい盛り上がること間違いなしで、大人も子どもも楽しめる一品です。

・カタヌキヤ Cat Out！ Confectionery 単品￥540、3個入り\1620（税込）

かわいいイラストと一緒に思いを届ける『西光亭』の「くるみクッキー」

リスのイラストにほっこり癒やされる「くるみクッキー」。

パッケージはシーズンに合わせたイラスト、「ありがとう」「大変お世話になりました」などのメッセージ入りなど、たくさんのバージョンがあるので、贈る人やシーンに合わせてぴったりのものが選べます。

箱の中は、粉糖に包まれたほろほろのクッキーが入っています。小箱はクッキー4個入り、大箱は12個入りです。

母の日や父の日、クリスマスなど行事に合わせて発売されるパッケージも人気です。

・西光亭 くるみクッキー クッキー小箱￥648、大箱￥1512（税込）

贈る人を選ばない鉄板アイテム『銀座ウエスト』の「プチサブレスト」

『銀座ウエスト』といえばリーフパイやドライケーキが有名ですが、今回ご紹介するのは「プチサブレスト」。

アーモンドスライスの入ったプレーン味とココア味、2種類のミニサイズのクッキーのセットです。横幅15cm程度の小さなペンケース型の紙箱には、プチサブレストが3段重ねになっていて、30枚入っています。

きちんと感もありつつコンパクトなサイズなので、持ち歩く際にかさばらないのもポイント。あげる人ももらった人も、前後の予定や荷物の心配を考えなくてよいので贈りやすいです。

・銀座ウエスト プチサブレスト30枚入り￥1188（税込）

手土産は、贈った人が喜んでくれる顔を想像しながら選ぶのも楽しいですよね。クリスマスや年末年始で人と会う機会が多くなる季節に向けて、ぜひ手土産リストに加えてみてください。