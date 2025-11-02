ドジャースが１日（日本時間２日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第７戦を制し、２年連続の栄冠を勝ち取った。

敵地トロントで延長１１回まで及んだ激闘を制したが、地元のロサンゼルスは昨年と同様に混乱が発生したと現地メディアなどが伝えている。地元局「ＫＴＬＡ」はダウンタウンの交差点を数台の車が占拠し、３５０〜４００人の群衆が暴徒化。車に落書きした上にフロントガラスを割るなどの破壊行為が起き、出動した警官隊に花火を発射、瓶などが投げつけられたという。

カレン・バス市長はＸ（旧ツイッター）で「ドジャースファンの皆さん、今夜は安全かつ責任を持って祝ってください」と呼びかけた上で「ロサンゼルス市警は警戒態勢を強化し、地域警察と連携しています。この勝利に乗じようとする者には一切の容赦しません」と断固たる姿勢で臨むことを宣言している。

警察は花火などによる攻撃に際し「非致死性武器の使用、ＣＳガス（催涙ガス）の使用が現場指揮官により許可されました」と発表し、暴徒化した群衆を鎮圧に乗り出した。

昨年もバスが燃やされ、集団強盗が店舗に押し入って商品が盗み出される被害が出ている。警察は事前に注意喚起していたが、またしても治安が悪化してしまっている。