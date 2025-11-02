この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画「【就寝中に足がつる】こむら返りを予防する手もみセラピー！つらい筋肉の痛みを解消！」では、手もみセラピストの音琶麗菜氏が、夜中や明け方に足がつる悩みに向き合い、「手のひらを押すだけでこむら返りの予防に取り入れやすい手もみセラピー」を紹介した。音琶氏は「こむら返りのある方は腰痛がある方が多い」と述べ、自身の妊娠中の体験を交えつつ、身近なセルフケアとしての実践ポイントを丁寧に伝えている。



本編では、手のひらにある3つの反射区――背骨下部、腎臓、副甲状腺――を7秒ずつ押していく流れを段階的に解説する。背骨下部の反射区は、親指の付け根を3等分したうちの下1/3付近を目安に、骨の下へ指先を入れるようにして押し、7秒保持するのがコツだと述べる。押して痛みを感じる場合は無理をせず、力加減を調整することが勧められている。



腎臓の反射区では、イオンバランスの乱れや冷えといった要素に着目し、手のひら中央付近を親指の腹で垂直に押す方法を実演する。範囲が広いため、少しずつ位置をずらし、圧痛のある点を見つけて丁寧に押す進め方が紹介される。続く副甲状腺の反射区は、血中カルシウム濃度の調整に関わる点を踏まえ、親指の爪の内側を指先の硬い側面で7秒押す手順を示している。いずれも左右バランスよく行う姿勢が一貫している。



実践の目安は、1カ所につき7秒×3～5回を基本とし、これを1日に3～5回とする。水分補給を忘れずに行い、日々の習慣として無理なく続けることが提案される。あわせて食事面では、ビタミンB1を含む豚肉や味噌、にんにく、大葉などを取り入れる工夫にも触れられ、暮らしの中で実践しやすい視点が添えられている。



押す場所の探し方、指の当て方、保持のリズムなどは、画面の動きを見ながら真似しやすい。とりわけ「どこをどの角度で押すと安定するか」の細かな手つきは、映像で確認すると理解が早いはずだ。ここで取り上げた論点は、夜間のこむら返りに悩む人が自分の手で試せるケアを組み立てるうえで有用だ。最後に触れられる生活上のヒントも含め、実践の足場を整える内容になっている。



本編は、就寝中の足のつりに悩む人やセルフケアを生活に取り入れたい人にとって、具体的な手順と続けるコツを得られる指針となるはずだ。