【水瓶座】週間タロット占い《来週：2025年11月3日〜11月9日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月3日〜11月9日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年10月27日〜11月2日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では怒りの矛先に気をつけましょう』
｜総合運｜ ★★★★★
達成したいと思っていたことを達成して、自分を信頼できる度合いがアップするでしょう。仕事や公の場では自分の存在をもっと目立たせたくなるようです。影に埋もれていたくない気持ちが強くなります。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
色々と戦うことが増えそうです。ライバルや邪魔者と戦うのは良いですが、肝心の本命の人と戦ってしまうことがないように気をつけましょう。シングルの方は、小さなことでも悩みがちな人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもよりお世話をやいてくれます。
｜時期｜
11月7日 力を入れ直すことがある ／ 11月8日 収穫がある
｜ラッキーアイテム｜
ヘアアクセサリー
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞