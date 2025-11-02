³ÚÅ·¡¦»³ÅÄÍÚÉö¤¬¸½Ìò°úÂà¡¡ÀèÅ·ÀÆñÄ°¤Î¥Ï¥ó¥Ç¥£´¶¤¸¤µ¤»¤º11Ç¯¤Î¥×¥íÀ¸³è¤Ë½ª»ßÉä
¡¡³ÚÅ·¤Î»³ÅÄÍÚÉöÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤¿¤³¤È¤¬1Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡ÖÌîµå¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£À¾Éð¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢³ÚÅ·¤ÎµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡¢Á´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¶¡¹¤·¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ïº´²ì¹©¤«¤é14Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿18Ç¯9·î19Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ë¡Ö8ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥×¥í½éÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4²ó¤ËËÙ¤«¤é¥×¥í½é°ÂÂÇ½éËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤È¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤Ç»Õ»ö¤·¡¢Âº·É¤¹¤ë¾¾ÅÄÀë¹À¡Ê¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Î¡ÖÇ®ÃË¡×¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ö»â»ÒÃË¡×¤òÈäÏª¤·¤Æµå¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£23Ç¯¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¡£ºòÇ¯°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ³ÚÅ·¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢³«ËëÁ°¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£¶¯¸ª¤¬Éð´ï¤Ç¹â¤¤¼éÈ÷ÎÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢ÆâÌî¤ÎÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ25»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï1·³½Ð¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ó¥Ç¥£¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¥×¥í11Ç¯´Ö¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£ÀèÅ·ÀÆñÄ°¤Ç±¦¼ª¤¬Á´¤¯Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤¬Îý½¬¡¢»î¹ç¤òÌä¤ï¤º¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¡£°úÂà¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿29ºÐ¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤«¤éÌîµå¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¿Æ¡¢Ä«Áá¤¯¤«¤é¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÀö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¿Æ¡£ËÜÅö¤ËÎ¾¿Æ¤Î»Ù¤¨¤Ê¤·¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¿É¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤»ö¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¤«¤Ê¤êÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡À¾Éð»þÂå¤Î22Ç¯¤Ë¤Ï»î¹çÁ°¡¢Åö»þ¤ÎÄÔ´ÆÆÄ¤Î¾Ò²ð¤ÎºÝ¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë»Ø´ø´±¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¾®Æ»¶ñ¤Ê¤É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö·àÃÄ»â»Ò¡×¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥ì¡¼°Ê³°¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢µåÃÄ¤òÎ¥¤ì¤ë°Õ¸þ¡£´û¤Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤äÌîµå¶µ¼¼¤Î°ÍÍê¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÄÌ»»252»î¹ç¤Ç64°ÂÂÇ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢31ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨¡¦196¡£µÏ¿¤è¤ê¤âµ²±¤Ë»Ä¤ë¸µµ¤°õ¤¬¡¢ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤âÇ®¤¯¶î¤±È´¤±¤ë¡£