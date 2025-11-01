人と生活していると、意外と気になるのが「ニオイ」です。一度気になり始めると、もうこの問題からは逃れられません。SNSには「夫のニオイ」問題に悩む妻たちの声が多く上がっていました。どう対処しているのか、リアルな声をチェックしてみましょう。

【画像】「くさっ！！！」→これが妻たちを悩ませる《夫たちのニオイ》です…！

本人に伝えるべきか、どう伝えるのか…

「以前は気にならなかったのに、近頃、夫のニオイが気になる」と感じる妻は少なくありません。なぜなら、年齢によってはもちろん、体調によっても人のニオイは変化するからです。また、「嫌いな相手のニオイは臭く感じる」など、相手に対する心境の変化がニオイの感じ方に影響することも。

体臭、口臭、加齢臭など、気になるニオイの種類はさまざまです。実際に、SNSでは「夫の口臭がひどくて同じ車に一緒に乗りたくない」「夫のいる部屋に入ると、加齢臭を熟成させたようなニオイがする」「仕事終わりの足がたまらなく臭くて耐えられない」といった声が。“被害”の種類はバリエーションに富んでいます。

ニオイが気になることを本人に伝えるべきか、どう伝えるのか……という点も悩みの種。正直、言いづらいことですが、「伝えられるのは家族だけだから、伝えるしかないと思う」という意見が多く聞かれました。指摘しにくいデリケートな問題のため、家族以外の人は指摘できないのもうなずけます。

しかし、自分がニオうと気付いていないケースも多く、「伝えたら逆ギレされてしまった」「指摘されるのは嫌みたいだけど、対策はしてくれない」など困った体験談も多数。「臭い」と言われるのは決して気持ちのよいことではないため、素直に受け入れるのは難しいでしょう。

では、嫌な臭いに対して、具体的にはどのように対策をしているのでしょうか。まず、体臭に対しては「消臭効果が高い洗濯洗剤に変えて、消臭スプレーをかけまくってる」「柿渋せっけんにして、さらにボディーシートで体をこまめに拭くようにしてもらった」といった声が。

口臭については、「口臭は体調不良のアラートかもしれないから、食生活を見直してる」「口臭に効く歯磨き粉に変えて、こまめに歯磨きさせてるよ」「口臭がニオうようになったら、まずは歯医者に行った方がいい」などの対策方法が寄せられていました。

また、「ニオイを香水などでごまかすのは逆効果」という意見も。まず原因を見定め、それに合わせた対策をするとよさそうですね。

胃腸などの不調やストレスなども考えられるので、食事や生活リズムの見直しも効果があるかもしれません。家庭内だけの問題ではなく、同僚など身近な人も気にしているかもしれないので、ニオイの問題は家族間でしっかりと解消できるとよいですね。

妻の皆さん、「夫のニオイ」が気になったことはありますか？