11月5日は「オムライスの日」！人気チェーン店＆カフェから写真映え抜群のユニークなオムライスが続々登場
11月5日は「オムライスの日」。語呂合わせで「11＝いい」「05＝たまご」と読み、11月5日を “いいたまごの日”としたことに由来した記念日だ。今年は人気のファミレスや話題のコラボカフェ、チーズ専門店などから、見た目も味も進化した“映えオムライス”が続々登場。全国各地で楽しめる新作をピックアップして紹介する。
【写真】「炙り赤海老のふわとろオムライス〜濃厚ビスクソース〜」(1419円)。ハーフサイズやサラダとのセット商品もある
■海老の旨味を存分に堪能！ココスの「炙り赤海老のふわとろオムライス」
人気ファミリーレストラン「ココス」では、2025年11月4日(火)より始まる「今月のグルメ〜11月〜」の目玉料理として、「炙り赤海老のふわとろオムライス〜濃厚ビスクソース〜」を提供する。ブランド卵“茜美人”を3個使用した人気のふわとろオムライスに、海老やカニの旨味がたっぷり詰まった濃厚な味わいのビスクソースを回しかけた一品。店内で炙った赤海老を3尾トッピングした贅沢な仕上がり！海老の香ばしい風味と、ビスクソースの濃厚な味わいが食欲をかき立てる。
■チーズ好き必見！「濃厚チーズの“沼”オムライス」に3色限定カラーが登場
日本チーズ・フォンデュ協会監修の「濃厚チーズの“沼”オムライス」に、ホワイト・ピンク・ブラックの3色が登場。GOSSO株式会社が運営する「CRAFT CHEESE MARKET」「たまごのきもち。」「ガーデンファーム」「テラス」にて、2026年1月31日(土)までの期間限定で販売中だ。
「濃厚チーズの“沼”オムライス」は、SNSで話題の“ぱっかーんオムライス”に、チェダーやゴーダなど4種のチーズをオムライスに合う黄金比でブレンドした特製ソースをたっぷりかけた、五感で楽しむ“沼”系メニューだ。ホワイトは王道の濃厚チーズ、ピンクはビーツ風味の胸キュンな甘酸っぱさ、ブラックはイカスミが加わった大人のコク、とそれぞれの特徴が個性的。ナイフで卵を割るととろ〜りとした断面が現れる“ぱっかーん”体験はヤミツキ必至！ぜひオムライスの“沼”にはまってみよう。
■「ちいかわ」の常設コラボカフェに、討伐フェアのオムライスが登場！
池袋PARCO(東京都豊島区南池袋)にある常設コラボカフェ「ちいかわレストラン」では、2025年11月27日(木)から新たなフェア“討伐フェア”をスタートする。本フェアでは、討伐をテーマに「ちいかわ」の漫画からエピソードを厳選し、メニュー化。
「ハチワレ討伐成功！ドライカレーオムライス」は、ハチワレのラッコとの特訓の成果が出た討伐シーンを再現したメニューで、ほかにも、カラフルなドリアやデザート、ドリンクが登場する、ファンならずとも楽しめるフェアとなっている。
■おうちでも楽しめる！「Royal Host Deli」のごちそうオムライス
「ロイヤルホスト」の味を家庭でも楽しめる冷凍・冷蔵・レトルトシリーズ「Royal Host Deli」から、店舗での定番人気のメニュー「ロイヤルオムライス〜ハッシュドビーフソース〜」を自宅で味わえる新商品「オムライス〜ハッシュドビーフソース〜」が販売された。ふんわり卵で包んだチキンライスに、煮込んだビーフと野菜の旨味が凝縮したハッシュドビーフソースを合わせた本格派だ。
とろとろ卵にソースが絡む王道の味から、チーズたっぷりの進化系、人気キャラクターの世界観を表現したひと皿、さらにはおうちで手軽に本格派の味が楽しめるものまで、多彩なオムライスが勢ぞろい。ふわとろ卵をすくう瞬間の高揚感、立ちのぼる香り、ひと口ごとに広がる卵のまろやかさとソースのコクには、心がほっと温まるはず。世代を問わず愛され続ける“幸せのごちそう”オムライスの奥深い世界を堪能しよう。
取材・文＝水島彩恵
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
