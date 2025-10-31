《40・50代の脱マンネリヘア》 一気にシャレる！【ウルフカット】が大当たりかもーーッ♡

ここ数年、ジワジワと注目度が高まっている「ウルフカット」は、爽やかさと動きを与えてくれるヘアスタイル。ミドル世代の大人女性が取り入れると、気取らないこなれた雰囲気をアピールできます。狙い目は、扱いやすく落ち着いて見えるミディアムレングス。得られるメリットも含めて、スタリストさんたちのInstagram投稿をお届けします。

さりげなく可愛いボブアレンジ

ウルフの中でも可愛さのある、ボブと組み合わせたアレンジ。肩につく長めの襟足に対して、あごのあたりで収まるように、レイヤーが入っています。丸みを帯びた柔らかいシルエットは、同じ柔らかさを持つベージュ系のカラーと好相性。ダークトーンに偏りがちな秋冬でも顔まわりがパッと明るい印象になります。白髪と馴染みがよく、自然にカバーできるのも嬉しいポイントです。

小顔見えが狙えるシルエットとカラー

後頭部の丸みを強調しすぎない、ナチュラルなウルフカットはクールでスタイリッシュな雰囲気。全体のボリュームを均一に落とし、ダークなグレージュにカラーリングすれば、顔をキュッと引き締まって見せられそうです。前上がりのラインは、フロントから見ると軽やかで、若々しさを求める人にオススメ。

技要らずで完成するスタイリング

スタイリングの手軽さも、ウフルカットの持つ大きなメリット。ベースとの長さの差が少ない、ローレイヤーを選んでも、毛先を巻くとリズミカルな動きが生まれます。ヘアアイロンでワンカールさせるだけなので、忙しい朝も、身支度にかかる時間を短縮できそう。

ノンスタイリングでもOK

ワンカールさえ省略したいなら、もちろんそのままでもOK。前髪からサイドへ繋がるラインと襟足のくびれるライン、これさえ意識して強弱をつければ、美しいひし形のできあがり。たっぷりレイヤーを入れることで、長さが与える重みもほどよくセーブ。

