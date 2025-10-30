ウォルト・ディズニー・ジャパンは、『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1 「エピソードオブハーツラビュル」をディズニープラスで独占配信中！

2025年10月30日、ナイトレイブンカレッジのハロウィーンを描いた、描き下ろしイラストが解禁されました。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』描き下ろしハロウィーンイラスト

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1 「エピソードオブハーツラビュル」は、ディズニープラスで独占配信中！

ゲームと同じボイスキャスト陣が熱演！ディズニープラス オリジナルシリーズ『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』 ゲームと同じボイスキャスト陣が熱演！ディズニープラス オリジナルシリーズ『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』 続きを見る

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』は、ディズニー作品に登場するヴィランズの魅力にインスパイアされたキャラクターが織りなすダークファンタジーアニメーションです。

原案となるゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、『黒執事』を代表作とする漫画家・枢やなが原案・メインシナリオ・キャラクターデザインを手がけています。

2025年10月29日よりアニメーションの配信が開始し、その美麗なキャラクター描写が早くも話題となっています。

今回、ハロウィーンを迎えるナイトレイブンカレッジを舞台にした、描き下ろしイラストが公開されました☆

今回解禁されたのは、シーズン1 「エピソード オブ ハーツラビュル」に登場するハーツラビュル寮の3人が映る、描き下ろしハロウィーンイラストです。

名門魔法士養成学校「ナイトレイブンカレッジ」のメインストリートを歩きながら、制服姿の「リドル・ローズハート」「トレイ・クローバー」「ケイト・ダイヤモンド」がマジカルペンを振り、魔法でハロウィーンの装飾を施しています。

ハーツラビュル寮の寮長である「リドル・ローズハート」はジャック・オ・ランタンを浮かせ、副寮長の「トレイ・クローバー」はキャンドルに火を灯しています。

また、「ケイト・ダイヤモンド」は木の枝のランタンを灯し、3人でハロウィーンの準備を楽しそうに進める様子が描かれています。

グレートセブンの石像が照らされ、空中にはジャック・オ・ランタンが浮かぶなど、ナイトレイブンカレッジでどのようにハロウィーンが行われているのかも想像が膨らむイラストです！

アニメーション本編では、ディズニーヴィランズにインスパイアされたダークファンタジーが繰り広げられます。

高校生の「雄剣」はある日、7つの寮を持つ名門魔法士養成学校・ナイトレイブンカレッジに迷い込みます。

異世界での生活が始まった「雄剣」は、学園で出会ったモンスターの「グリム」と共にハーツラビュル寮を訪れますが、そこでは“真紅の暴君”と恐れられる寮長「リドル」が＜ハートの女王＞のルールで寮生たちを支配していました。

「雄剣」たちとの出会いをきっかけに、ルールに縛られた寮生たちの運命が動きだします。

コミカライズをベースとした、シーズン1 「エピソード オブ ハーツラビュル」の配信に加え、シーズン2「エピソード オブ サバナクロー」、シーズン3「エピソード オブ オクタヴィネル」の製作も決定しています。

ディズニープラスで独占配信中の『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』と、描き下ろしハロウィーンイラストの紹介でした。

©2025 DISNEY ENTERPRISES, INC.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post リドル・トレイ・ケイトが魔法で準備！！ 『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』描き下ろしハロウィーンイラスト解禁 appeared first on Dtimes.