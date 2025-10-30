SVリーグ開幕戦で注目を集めた選手たち（前編）

ＳＶリーグの２年目のシーズンが始まり、女子に続いて10月24日には男子大会が開幕した。

新シーズンのオープニングマッチとなったのは、昨年と同様に大阪ブルテオン対サントリーサンバーズ大阪の一戦だ。昨季は東京、大阪での変則開催となったが、今季は大阪ブルテオンのホームゲームとしてバレーボールの試合が行なわれるのは初となるGLION ARENA KOBE（ジーライオン・アリーナ・神戸）で開催。9,113名の観客が訪れた。



SVリーグのデビュー戦で見事なパフォーマンスを披露したアントワーヌ・ブリザール photo by SV.LEAGUE





昨季のレギュラーラウンドで首位を争った両チーム。初代王者となったのはサントリー大阪だが、どちらも日本代表で活躍する選手が多く、今季から新主将に就任した西田有志（大阪Ｂ）と郄橋藍（サントリー）の対決も注目を集めた。ミドルブロッカーに目を向ければ、パリ五輪で活躍した山内晶大（大阪Ｂ）と小野寺太志（サントリー）のマッチアップだけでなく、今年９月の世界選手権で存在感を示したエバデダン ラリー（大阪Ｂ）、アウトサイドヒッターには現役大学生でありながら大阪ブルテオンと契約し、開幕戦のスターティングメンバーとしてコートに立つ甲斐優斗もいる。

互いにリーグ随一の選手層の厚さを誇るなか、サントリーには今季からセッターの関田誠大とリベロの小川智大も加わり、人気、実力ともに注目度は抜群。対する大阪ブルテオンの守護神には東京、パリと２度の五輪に出場した山本智大がいて、セッターには同じ東京、パリ五輪の２大会で金メダルを獲得したフランス代表のアントワーヌ・ブリザールが加入している。

なんとも豪華な面々が揃う開幕戦で、満員に近い会場を特に大きく沸かせたのは196センチのセッター、ブリザールだった。

世界を制した司令塔とはいえ、コンビネーションを構築するためにはコミュニケーションも不可欠だ。また世界選手権後の合流となり、コンディション面や日本のバレーとの相性など、不安要素もなくはなかった。だが試合が始まると、まさに圧巻と言うべきパフォーマンスを随所で見せつけた。

【すべてがワールドクラスのプレー】

強烈なジャンプサーブでレシーブの返球の位置がネットから離れても、ブリザールは素早く移動し、潜り込んでオーバーハンドでトスを上げる。しかも至近距離のアタッカーに対してではなく、体勢が崩れた状態でもファーサイドの攻撃を選択するため、相手ブロックも１、２枚になり、供給されるトスには十分な高さと伸びがある。

ワンハンドで巧みにボールを操るトスや、胸のあたりに返球されたボールをそのままミドルのクイック、ラリー中も「ここで使う？」と唸らせるようなトスワークに目を奪われた。なによりすごいのは、前述のように、サボろうと思えば安易にアンダーハンドでトスを上げられるボールも、アタッカーの打ちやすさを考えてしっかり潜り込んでボールをコントロールしながら上げること。何げないプレーではあるが、ボディバランスやパス精度のどれをとっても、さすがだ。ほかの言葉が見当たらないほどすばらしいパフォーマンスを見せ、観客だけでなく対戦相手をも魅了していた。

ラリー中を含め、８本のスパイクを打って７本を決め、87.5％という高い決定率を残した山内も、「（ブリザールと）一緒にやっていて楽しい」と笑う。

「どこからでも上がってきますから。もちろん丁寧なトスは大事だけど、いろんなとこからミドルを使ってきたりするバレーは、見ていても楽しいと思うし、やっていても面白い。そういうほうが僕は好きですね。それどころか、（ブリザールは）自分でも点を獲るし、ブロックもウィークにならない。もはや２枚替えが必要なくなったんじゃないかな、と。いろんな概念を変えていく選手だと思います」

点を獲らせるだけでなく、自ら点も獲る──。山内の言葉にあるように、第２セットではネット際のボールを「（自分がスパイクに入る）アプローチの時間を取るために高く返球した」という西田がつないだボールを、バックセンターからブリザールが２本目に打つ。実に豪快なバックからのツーアタックも強烈な印象を残したが、圧巻はサーブだ。

【「彼のサーブに対して何をするのが正解か」】

フランス代表でも武器としてきたジャンプサーブで、１本目からエースを奪ったかと思えば、２本目は強打を警戒して空いたスペースを狙い、相手のバックアタックを潰す。ただ打ちたい場所に強く打つのではなく、１本１本に意図があり、しかもその１本１本が強烈かつ高精度だ。

日本屈指、世界も認めるサーブレシーブの名手であるリベロの小川も思わず苦笑いを浮かべた。

「とにかくサーブがいい。もちろんわかっていましたけど、ビッグサーバーでありながらもショートサーブもあるし、いろいろな種類がある。僕個人としても、リベロとして彼のサーブに対して何をするのが正解か。模索して、考えながらプレーしました。それぐらいブリザール選手のサーブはよかったし、今日の試合のなかでは間違いなく、彼のサーブがブレイクの起点になっていました」

ブリザールだけでなく、ブルテオンには西田やミゲル・ロペスといったビッグサーバーも揃い、山内、エバデダンのジャンプフローターやハイブリッドサーブも効果を発揮する。レシーブの要となるリベロにとっては気を抜けない相手ではあるが、それでも「次は大丈夫」とばかりに小川は笑顔で言った。

「１本、（第３セットの序盤に）西田選手のサーブをダイレクトで返しちゃったボールがあったんですけど、あれは単純に僕のミス。回転がきれいだったので、これぐらいかな、と合わせにいったらオーバーしてしまった。僕が"これぐらい"と気を抜いた結果なので、次はああいうミスはしないように。反省して、また頑張ります」

ただ単に「すごいサーブだった」で終わらせるのではなく、そのサーブの何がすごかったのかを教えてくれるリベロの存在。しかもそれがひとりだけではない。反省を述べた小川に対し、年々強烈さを増していくサーブに対して「準備をして臨んできた」というのがブルテオンの山本だ。

「まだ１試合ですけど、やってみて手ごたえもあった。だいぶ、楽しみだな、という印象です」

