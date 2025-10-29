この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで『今後アメリカはどうなる？ライオン兄さんの米国株FIREが最強である理由を紹介します』と題した動画で、米国株投資の専門家であるライオン兄さんと、株式市場や通貨、投資リテラシーについて語り合った。動画の冒頭で、現在の株高やゴールド高の背景に疑問を呈し、「これは、株とかゴールドが上がっているんじゃなくて、円が暴落しているんじゃないかなっていつも思っちゃうんですよね。ドルより、むしろ円の方がもっとやばいよ」と鋭い視点を示した。



ライオン兄さんは、自身が「米国株FIREが最強！」と感じた理由について、「アメリカ経済が強いと気づいて、最初はS&P500のETFから始めました。王道はゴールド、暗号資産ならビットコイン、株なら米国株。これは王道中の王道」と持論を展開。宮脇氏も「資産を成長させたい人はS&P500やオルカンの積み立てでコアを作り、そこに個別株を少量組み入れるやり方がいい」と投資スタンスを明かした。



動画では、米国株の現状にも切り込む。「米国株、そろそろちょっと上値が重い感じ。ドットコムバブル時より割高な側面もあるが、FRBの金融政策で上下も。資産バブルとも言えますが、実は、株やゴールドが上がっているのではなく、円の価値が落ちている側面も強い」とライオン兄さんがコメント。宮脇氏も「ドルにはドルのリスクもあるため、非中央集権型アセットや分散投資が鉄板」とアドバイスを加えた。



また「お金・投資リテラシー」にも話題が及ぶ。日本で金融商品に対する知識が乏しく、「証券会社や銀行の言いなりになり、リスク商品を高齢者が買ってしまう」と宮脇氏。ライオン兄さんも「とりあえず知ることが大事。金融知識の土台がない人でも、日々30分経済ニュースやチャートを見る習慣が身につけば、どんな人でも理解できるようになる」と学びの環境づくりを推奨した。 最後には「お金の話がタブー視されがちな日本だからこそ、身を守る知識を習慣化すべき」と強調し、動画を締めくくった。