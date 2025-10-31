【蟹座】週間タロット占い《来週：2025年11月3日〜11月9日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月3日〜11月9日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『良い意味で気になることが沢山あります』
｜総合運｜ ★★★☆☆
未来への期待や希望が湧いているでしょう。どう進めていこうかを考えるのも楽しいです。だからといって、様々な事を行動に起こす勇気は少し足りないようです。仕事や公の場では、あまりガツガツ動いていきたくはないでしょう。プライベートの事などに意識を向けていたいようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
多少自分を偽ってでも、本命の人との関係が前に進むようにします。周囲の人達に上手くいっていることをアピールしたい思いが強いでしょう。シングルの方は、小さな世界で過ごしていたい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたに色々もっとリードして欲しそうです。
｜時期｜
11月3日 行動を迷う ／ 11月8日 自分を曝け出す
｜ラッキーアイテム｜
水族館
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞